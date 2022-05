Tamara Gorro cumple 35 años: Repasamos los momentos que han marcado su vida

Natural, sin filtros y compartiendo cada detalle, así es Tamara Gorro. La emprendedora no está pasando por su mejor. Tanto los problemas de salud mental que padece desde hace un año hasta sus problemas más íntimos como es la separación con Ezequiel Garay le están pasando factura. Hace un mes, Tamara presentaba su libro, 'Cuando el corazón llora', rodeada de los suyos. En esta obra la influencer plasmaba todos los traumas y los testigos se quedaban con el corazón roto escuchando los duros testimonios que han marcado su vida.

Tamara Gorro tiene a su familia virtual. Seguidores con los que comparte todas sus vivencias tanto buenas como malas. En estos momentos, lo que le sale compartir a la madrileña es tal y como se siente. A Tamara le está siendo muy complicado salir de la depresión en la que se encuentra, y aunque sabe que esto es largo, le sigue sorprendiendo los efectos que provoca la ansiedad en su cuerpo.

Instagram

"La depresión es una causa de muerte, yo me he tirado muchísimo tiempo en la cama, estoy en tratamiento psiquiátrico, al igual que que muchísimas personas, y no ayudan nada ciertas cosas, que es el mensaje que quiero lanzar", confesaba la madrileña nada más desvelar su enfermedad. Ahora más mentalizada, habla con naturalidad y enseña la cara oculta de esta enfermedad mental. "Otra de las malditas consecuencias... cada vez más. Llego a tener calvas por algunas partes de la cabeza. ¡Pero también pasará!", escribía Tamara Gorro en un story en el que enseña la pérdida de cabello. ¡Mucho ánimo Tamara!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io