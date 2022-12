Eva González vive uno de los momentos más agridulces de su vida. Mientras triunfa con su programa en Antena 3, su vida personal pase por un duro momento. La separación de su marido, Cayetano Rivera ha supuesto un duro golpe en la vida de la andaluza. Por eso no nos extraña que viva cada momento con mucha emoción. Eva González demostró que tiene los sentimientos a flor de piel en la final de 'La Voz'. Sus amigos se están convirtiendo en el gran apoyo de Eva González estas Navidades, tal y como puedes ver en exclusiva esta semana en DIEZ MINUTOS. No dejan de ser unas fechas señaladas con un sabor amargo por el fin de su relación con el torero.

Durante la actuación de los cuatro finalistas, el telón de fondo se levantó para dar la bienvenida a los 52 talents que han pasado por cada equipo en esta tercera edición. Un momento que a punto estuvo de llenar los ojos de la presentadora de lágrimas. Eva González no pudo contener la emoción de ver a todos juntos de nuevo y comentó con la voz quebrada: "Esta es la maravilla de la música, es la maravilla de 'La Voz'". Secándose las lágrimas, Eva pedía a uno de los 'coach' que saliese a su rescate. Y ahí estaban Luis Fonsi y Pablo López echando un cable a su amiga.

Tras la gran final en el que Javier Crespo se coronó como ganador de 'La Voz', todos se fueron de fiesta para celebrarlo. Ahí pudimos a ver a Eva González centrada en disfrutar y olvidar las penas tras su divorcio de Cayetano junto a sus compañeros de trabajo y amigos, entre los que se encontraba Laura Pausinni, con la que tiene una gran afinidad.

Las dos se movieron con gran ritmo con el éxito internacional más bailado y tarareado de Luis Fonsi 'Despacito'.

La presentadora andaluza compartía un emotivo post en su cuenta de Instagram en el que reflexionaba sobre todo lo vivido en la última edición del concurso.

"Aún con la resaca emocional de la final vivida anoche.

Mi cuarta final de la voz y jamás dejará de sorprenderme el talento de los chicos. Enhorabuena @xrespo_ te queda una carrera musical por delante que, estoy segura, todos vamos a disfrutar.

Me gustaría dar un GRACIAS enorme a todo el equipo que hace posible @lavozantena3. No os podéis imaginar el trabajo que hay detrás de una final como ésta, como corren los de escenografía para que podamos siempre disfrutar de unas puestas en escena espectaculares, redacción, dirección, produccion, realización, sonido, la banda… Y todo lo hacen con una sonrisa y una profesionalidad dignas de admirar. Chapó compañeros!



Mis queridos coaches, a vosotros también os quiero agradecer el cariño, el respeto y el ponérmelo tan fácil. Ha sido un honor teneros frente a mi durante 3 meses y poder miraros a los ojos, ese sitio donde siempre que miro, veo bondad, honestidad, humildad, belleza… sois maravillosos de verdad!!! @antoniorozco10 @pablolopezmusic @laurapausini @luisfonsi



También quiero dar las gracias al #TeamEva porque me cuidan, me soportan, me ponen guapa y lo más importante… me hacen reír siempre!! Gracias amigos. Os quiero con el alma @monica_romerot @inma_fdstylist @juananzambrana @chemajuncos @nadador

Y mención especial para mi querida Marisol. Lo hemos conseguido amiga, y lo vamos a seguir haciendo… porque ya lo sabes: “juntas, damos miedo!”@merysunnavarro

Y por supuesto GRACIAS a todos vosotros, los espectadores, sin vosotros nada de esto tiene sentido, sois el motor de arranque y la meta de todo ✌🏼"

