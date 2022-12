Nada más empezar el programa, Jorge Javier Vázquez y Adela González anunciaban que Kiko Matamoros no acudía a su puesto de trabajo en 'Sálvame'. El colaborador estaba convocado para este martes 20 de diciembre pero ha preferido quedarse en su casa, ¿qué le pasa a Kiko Matamoros? El padre de Laura Matamoros acaba de llegar de pasar una temporada en Dubai por compromisos profesionales de su chica Marta López Álamo, y parece que su llegada a Madrid ha sido algo agridulce.

Parece que el madrileño tiene un "cabreo monumental" tanto con el programa como con algunos colaboradores. El programa era capaz de localizarle y reaparecía con semblante muy serio ante la cámara. Exactamente, Matamoros está bastante molesto por el 'PoliDeluxe' de Makoke y también sobre algunas de las preguntas que se le formularon. Durante la ausencia del colaborador, su ex mujer ha participado en varios programas de la productora, entre ellos en el 'Mediafest Night Fever' y esto parece no haberle hecho nada de gracia a Matamoros.

Telecinco

"Yo no tengo ningún problema con ‘Sálvame’. Tengo problema con cómo se hacen las cosas, aunque sé que va en el jornal. Lo que no quiero es que me quemen en la Plaza Mayor. Me están intentando hacer daño", explicaba algo triste por la situación. "Hago 'tetris' para poder vivir, pido a mis amigas y a mi hijo. No me quejo porque soy una privilegiada. No puedo hablar de ese tema porque está judicializado. Estoy deseando que todo pase para contarlo", decía Makoke sobre los temas pendientes que tiene con su ex. "Dijo que estaba en una especie de estado de necesidad y que no se iba de la casa por eso. Ella tiene dos casas. Te pueden echar de una y te vas a la otra", contestaba Kiko.