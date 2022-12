Makoke desvela su mayor temor sobre Kiko Matamoros y su noche de pasión con Brad Pitt

Una noche más, 'Sálvame Deluxe' ha destapado las verdades y mentiras de un personaje gracias al polígrafo de Conchita. En esta ocasión, la invitada ha sido Makoke. La ex de Kiko Matamoros ha dejado al descubierto su mayor temor y su noche de pasión con el actor Brad Pitt. Parece que no solo el famoso cantante Julio Iglesias forma parte de la lista de sus conquistas, en ellas también esta el ex de Angelina Jolie. Al empezar el programa, la colaboradora ha asegurado no tener ningún tipo de miedo a la réplica de su exmarido, Kiko Matamoros y se ha enfrentado al polideluxe de Conchita para hacer frente a todas las polémicas que le han enfrentado en los últimos años.

"Estoy muy empoderada. No vengo porque no esté Kiko, de hecho sé que viene esta semana", ha asegurado.

La ex de Matamoros sabe que se encuentra en "territorio hostil" y por eso reconoce tener cierto miedo. Se muestra nerviosa, pero con ganas. Lo primero que han hecho es tratar uno de los temas más peliagudos que les han enfrentado y es la orden de alejamiento.

Makoke confiesa que rechazó voluntariamente a esta orden porque, de cumplirse, Kiko no podría acudir a trabajar los fines de semana a Telecinco y no quería hacerle esa jugarreta. Muestra las pruebas a Kiko Hernández y a Jorge Javier Vázquez.

Otras de las dudas que siempre han rondado es si Makoke fue a infiel a Kiko Matamoros durante su matrimonio. ¿Tuviste otras relaciones extramatrimoniales mientras estabas con Kiko a parte del chico de Ibiza con el que te pilló Matamoros?, es la pregunta que se le plantea a Makoke. Mucho se ha cuestionado el hecho de que Makoke haya sido desleal a Kiko en más de una ocasión, pero el 'poli' le da la razón. Dice que no y es verdad.

Aunque sin duda, la mejor revelación de todas fue su encuentro con el actor de Hollywood. Tuviste relaciones sexuales con Brad Pitt en el Hotel Ritz de Madrid? Sí, verdad.

El polígrafo ha desvelado que el mayor temor de Makoke no es otro que su exmarido decida escribir sus memorias. Le da auténtico pavor que cuente cosas íntimas de ella que le hagan un gran daño: "Dejaré de hablar de él cuando deje de hablar de mí", ha asegurado la exmodelo.

Otro de los temas que más agobian a Makoke son sus deudas con Hacienda. ¿Estás asfixiada económicamente por culpa de la deuda con Hacienda que te ha derivado Kiko?, era otra de las preguntas. Makoke reconoce que sí asegura "tener todo embargado".

"Hago 'tetris' para poder vivir, pido a mis amigas y a mi hijo. No me quejo porque soy una privilegiada. No puedo hablar de ese tema porque está judicializado. Estoy deseando que todo pase para contarlo", contestaba Makoke.

Makoke también ha comentado su aspecto físico y el paso de los años. "¿Estás obsesionada por evitar aparentar la edad que tienes?", le ha preguntado Jorge Javier Vázquez. Makoke ha asegurado que no está obsesionada. Sin embargo, el polígrafo ha dictaminado que miente.

Y es que, aunque ella considere que no está obsesionada, se cuida. Hace deporte una hora al día mínimo 5 veces a la semana.Se cuida la piel desde que tiene 20 años, bótox, hilos tensores... pero no una obsesión.