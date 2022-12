Este martes 20 de diciembre ha tenido lugar en la Fundación Pons la entrega de premios del VII Brindis Solidario de Bodegas Protos, una iniciativa de RSC para reconocer la labor que llevan a cabo las Entidades No Lucrativas en España. En esta ocasión, la donación de 10.000 euros ha recaído en el proyecto de investigación para la búsqueda de terapias farmacológicas. La gimnasta Almudena Cid acudía al evento y se mostraba de lo amable con la prensa. La deportista ha pasado por un momento complicado desde que se anunció su ruptura con Christian Gálvez. "Creo que todo en la vida son procesos. Entender que hay que dejar aire y oxígeno cuando te pasan las cosas, qué puedes hacer, qué es lo que ha cambiado en ti. Hay que darle aire a las preguntas, porque las respuestas me las tengo que dar yo. Estoy en un momento muy bonito, me he dado cuenta de todo lo que no podía cuidarme o no me cuidada", aseguraba la ex gimnasta olímpica.

Este martes 20 de diciembre, Almudena Cid contaba qué planes tiene para estas fechas tan especiales y cómo se encuentra en estos momentos. Ella quiere estar cerca de la familia y sigue trabajando en su proceso personal para valorarse más. "Primero me voy a adaptar yo y quién quiera que me siga", decía abiertamente la ex gimnasta dando a entender que ha vuelto a dejar entrar alguien en su corazón. "Quiero adaptarme a lo que me hace feliz y en este caso es estar cerca de mi familia que he estado mucho tiempo lejos".

"Estoy en el proceso de ver ciertas actitudes como normales en personas que entran en tu vida. Tengo un trabajo porque he pasado un proceso traumático que me ha hecho ver que acepto ciertas cosas que no son sanas para mí". Almudena lo tiene claro, al igual que su deseo para el 2023: "Salud y poder seguir trabajando como actriz".