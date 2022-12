A partir del 25 de diciembre estará disponible en todas las plataformas digitales 'Recuerda', el dúo que los cantantes grabaron en 1996 pero que no llegó a ver la luz y que el cantante ha recuperado a petición de la actriz y con la inestimable ayuda de su hijo, Manuel Velasco. Enrique del Pozo, que se recupera tras el problema de salud que le llevó a estar ingresado en el hospital durante diez días este diciembre,"Gracias a tí Concha, por años de grandes y maravillosos momentos y por uno de los grandes regalos profesionales. El que más deseo y deseamos es mucha salud para ti. Te quiero Concha" escribió en su Instagram y"Gracias a @manuelvelascoig por tu cariño siempre conmigo y ayudar con tantas facilidades para hacer posible este proyecto 2022. Eres un ejemplo personal y profesionalmente. Te quiero lo sabes.comenta el artista.

DIEZ MINUTOS se ha puesto en contacto con Enrique del Pozo para hablar sobre 'Recuerda' su dúo con Concha Velasco, que vive en una residencia desde el pasado marzo, y el cantante nos revela que es un tema que grabaron en 1996. "Es una adaptación al español que hago de un tema de éxito mundial del grupo 'Mama's and The Papa's' y, por años de amistad, le pido a Concha a hacer el dúo. Me dice que ella feliz y justo al día siguiente de venir de un crucero con sus hijos y Paco Marsó se graba la canción en Madrid. El plan promocional era lanzarlo independiente de un disco grabado por mí con versiones originales en español de temas internacionales pero se paraliza la promoción y, por un tema ajeno a Concha y a mí, no podemos hacer el videoclip", cuenta.

Enrique del Pozo desvela cuándo y cómo decidió relanzar su dúo con Concha Velasco en este 2022. "A mi vuelta de Italia, recibo una llamada de Manuel, después de que éste, a quien quiero mucho, visitará el plató de 'Viva La Vida' donde trabajaba como colaborador. Mientras va en coche con Concha a Valladolid a hacer su despedida de los escenarios, y Concha me manda todo su cariño y me pide que saque el tema hicimos juntos que le haría un gran regalo y sería muy feliz" y el cantante se puso manos a la obra con la inestimable ayuda de Manuel Velasco. "Ha sido gracias a Manuel todo fácil, rápido y recibir el mensaje de Manuel que será un gran regalo de Navidad para su madre, me emocionó. Para mí, antes y ahora, es un momento de los más importantes de mi carrera profesional", revela. Seguro que la canción será todo un éxito.