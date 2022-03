La noticia de que Concha Velasco se había mudado a una residencia nos cogió a todos por sorpresa. Pero no había sido una elección tomada a la ligera. Ella y sus hijos, Paco y Manuel, habían decidido que era lo mejor para nuestra eterna 'Chica Ye-ye'. A sus 82 años, la actriz tiene artrosis y sufre problemas de movilidad y en una residencia estaría cuidada por manos expertas. "Mi madre se vino a vivir con mi hermano Paco, pero tiene muchos problemas de movilidad, tiene artrosis. Es muy complicado con ella el día a día. Estuve investigando y encontré un centro muy cerquita de casa donde hacían actividades unos fisioterapeutas para que volviera a andar bien. Mi madre es una persona mayor y necesita cuidados cada vez más, las 24 horas del día. Fuimos probando poco a poco y cada vez estaba mejor. Comenzamos a coger la rutina de caminar; recibe visitas y le han puesto su casita allí", explicó Manuel hace unos días.

El centro estaba en el barrio de Tetuán, una zona cercana a plaza Castilla, y donde la actriz recibía la visita a diario de sus hijos, iba al teatro -la vimos en la obra de Jorge Javier Vázquez- y también de amigas, como la periodista Mariló Montero.

La actriz junto a Jorge Javier Vázquez, días después de conocerse que se había mudado a una residencia. Instagram @jorgejaviervazquez

Sin embargo, ahora, según publica en exclusiva Informalia, la actriz habría cambiado de residencia. ¿El motivo? La residencia está situada en una zona céntrica, sin jardines y rodeada de pisos y la actriz echaba de menos el poder salir más por una zona tranquila a pasear, sin limitarse a dar una vuelta a la manzana rodeada de pisos y sin zonas verdes.

Eso ha motivado que Concha y sus hijos hayan buscado otro centro, este situado en Las Rozas, a las afueras de Madrid, pero con jardínes y donde esperan que la actriz se sienta como en casa.

