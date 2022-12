Marta López está que trina con Jorge Pérez. La colaboradora de 'Sálvame' ha reaccionado a las últimas informaciones que le llegan desde el entorno del ex guardia civil. Al parecer, Jorge acusa a Marta de haberle tendido una trampa tras salir a la luz el 'affaire' que tuvo con Alba Carrillo el pasado 25 de noviembre en casa de la ex gran hermana. Casi un mes después, el tema sigue dando que hablar y ahora ha sido Marta, la que ha lanzado una advertencia a su ya ex amigo.

"Yo, a día de hoy, sigo protegiendo a Jorge Pérez. Yo era amiga de Jorge y él me ha traicionado, me ha vendido, me ha dejado con el culo al aire y es tan cobarde de echarme la mierda a mí y eso no se hace", afirmaba en 'Sálvame'. Unas declaraciones que recogemos en el vídeo arriba. La colaboradora televisiva afirma, que "la ira de Jorge" ahora va en en contra suya.

Marta está indignada y así se lo hizo saber a Jorge. Mirando a cámara le dijo: "Me estoy hartando. Sé un hombre y no eches todo contra mí, que no estoy mintiendo". También advertía a Cristina Porta, amiga de Jorge: "Me queréis tapar la boca y las denuncias no me dan miedo, todo lo que he dicho es verdad".



Marta no quiere entrar en los nuevos rumores que circulan sobre Jorge pero le advierte que no se va a callar. "Echa para atrás en los mensajes que tienes conmigo… Llevo aguantando que me estén insultando con el tema de Jorge... ¡Ni que lo hubiera dicho yo!", sentencia la colaboradora.