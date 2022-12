El Mediafest Night Fever ha conseguido lo que parecía imposible: Rocío Carrasco y Ana María Aldón han hecho muy buenas migas. Y es que la ex de José Ortega Cano ha tenido la oportunidad de conocer a la hijastra del torero gracias al concurso de Mediaset en el que los famosos, sin apenas nociones de canto, se enfrentan a actuaciones a dúo con cantantes profesionales. Mientras que el torero está rehaciendo su vida con la artista Isabel Luna, la diseñadora está abriendo sus alas en el concurso dejándose llevar y viendo hasta dónde es capaz de atreverse sobre un escenario, sorprendiendo a todos y haciendo amistad con varios de sus compañeros, entre ellos Rocío Carrasco con quien protagonizó un momento histórico frente a las cámaras.

Telecinco

Delante de cámaras hemos visto cómo esta amistad ha ido creciendo incluso consolando a la diseñadora en directo, por eso no nos ha extrañado que Aldón tuviera bonitas palabras para su compañera en un vídeo en el que todos han opinado sobre ella: "cuando me he sentido bajonada, alicaída, me ha arropado". Unas palabras en las que no se quedaba ahí y es que llegaba a explicar lo íntima que se ha convertido su amistad en estas semanas de concurso en las que se ha convertido en un gran apoyo: "Nos entendemos con una mirada, hay personas con las que sobran las palabras".

Una relación que ha sorprendido a todos y que seguramente no siente muy bien a la ex familia política de Ana María Aldón, con la que ella ya ha asegurado que no quiere tener ningún trato pues solo es la familia de su ex marido.