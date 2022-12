Tamara Gorro anunció su separación definitiva de Ezequiel Garay el pasado 12 de diciembre. Desde entonces hemos visto a la ex pareja junta en varias ocasiones, y la vamos a volver a ver. "Duele pero yo me quedo con lo positivo. Yo no pierdo a Ezequiel ni él me pierde a mí. Lo más bonito que puede existir en un divorcio es que mi amor va a ser de por vida", explicaba Tamara horas después de publicar un post en sus redes en el que daba a conocer su separación.

De hecho, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' y el ex futbolista pasaron la Nochebuena y la Navidad junto a sus hijos, Shaila y Antonio. Una bonita estampa familiar por la que Tamara ha recibido algunas críticas en sus redes "por tener tanto roce" a pesar de haber anunciado su ruptura definitiva. Ella ha contestado con la naturalidad que la caracteriza. Tamara y Ezequiel se llevan "de maravilla" y por eso celebran estas fechas juntos. La influencer afirma que ante todos son padres y quieren la felicidad de sus hijos, además de llevarse bien.

Un día después se les vio de nuevo juntos. Un plan familiar, esta vez, en un conocido centro comercial del municipio de Arroyomolinos, en Madrid. Este nuevo plan familiar demuestra que no solo quedan en fechas señaladas, sino también en su día a día en el que pudieron realizar algunas compras, comer e incluso practicar esquí, ya que el el centro comercuial cuando con una pista de nieve indoor.

El 2022 acaba para Tamara Gorro y Ezequiel Garay tal y como empezó. El 3 de enero, la presentadora sorprendía a todos anunciando su separación. "Empiezo el 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y que ni siquiera pude llegar a imaginar. He puesto en la portada una foto de Ezequiel y mía diciendo gracias por estos 12 años. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio", contaba entonces Tamara, destrozada.

Meses después, en junio, la ex pareja se daba una segunda oportunidad y disfrutaron de unas vacaciones en familia. Pero el 12 de diciembre, Tamara volvía a anunciar que su vida y la del ex futbolista tomaban caminos separados. "Ezequiel y yo, definitivamente, hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos", desvelaba Tamara en su comunicado, en el que también pedía respeto al ser un tema muy doloroso.