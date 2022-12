Si hay algo que ha heredado Cayetana Rivera Martínez de Irujo de su abuela, la fallecida duquesa de Alba, es su preocupación por los más desfavorecidos. La joven ha organizado un festival benéfico en el que ha contado con diferentes personalidades para recaudar fondos para los niños en riesgo de exclusión social. 'Ilusión Fest' que ha tenido lugar en Sevilla y en el que no han faltado Joaquín o Toñi Moreno. Obviamente también estaba su novio, Manuel Vega y sus progenitores.

Tana Rivera volvió a reunir a sus padres por una buena causa y así pudimos ver a Eugenia Martínez de Irujo junto a su marido Narcís Rebollo. Como a su padre, Francisco Rivera junto a su mujer Lourdes Montes. Aunque no pasaron juntos, como en anteriores ocasiones, la expareja se lleva a las mil maravillas después de haber superado sus más y su menos del pasado cuando se disputaban la custodia de su hija en común.

De esta manera, Tana Rivera se convirtió en la mejor anfitriona y organizadora de su primera gala benéfica. Una velada que lleva planeando varios meses y que tuvo lugar en sala Antique de Sevilla.

Un evento solidario que tuvo como maestra de ceremonias a la gran amiga de la familia Toñi Moreno. También estuvieron animando la velada, Joaquín, que se ha convertido en el personaje revelación de la temporada con su programa en Antena 3 'El novato'. El futbolista acudió acompañado de su inseparable mujer Susana Saborido, a la que hemos podido conocer un poco mejor en el programa de su marido.

Tampoco faltaron a esta cita solidaria los hermanos Jesús y Dani de los Gemeliers, que arroparon a su amiga en este evento.

