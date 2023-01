No hay mejor manera que comenzar el año con buenas noticias. Y sino, que se lo digan a la actriz Inma Cuesta que ha anunciado que se encuentra embarazada de su segunda hija. Un baby boom que se suma al anuncio de embarazo de Cristina Pedroche. Y al de la concursante de 'Masterchef' Isabelle Junot.

La intérprete ha querido contar la noticia con una fotografía tomada en la playa en la que luce ya de varias semanas de gestación. Con una camiseta de manga larga, pantalones negros, Inma mira al infinito mientras acaricia su tripita de embarazada con el atardecer de fondo. "2023 La familia crece 🐣 Nunca un comienzo de año estuvo más lleno de amor y felicidad!! FELIZ AÑO nuevo!!!", ha escrito la actriz junto la instantánea.



Inma Cuesta ya es madre de una niña de dos años, y vuelve a repetir experiencia la experiencia de la maternidad junto a su pareja. La actriz no puede estar más feliz, así lo ha dejado ver a través de su cuenta personal de Instagram, donde ha anunciado la buena nueva con esta preciosa fotografía que refleja el buen momento que está viviendo.

Siempre muy discreta con su vida personal, nos enteramos en la primavera del 2022 que había sido madre junto a su chica. Hablaba por primera vez de su hija en una entrevista en mayo de 2022. "Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas", revelaba al diario ABC al hablar de su pareja y su hija.

Cuando le dieron el Premio Ciudad de Alicante dedicó el galardón a su chica. "A mi amor por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más", pero pocas muestras más de amor público ha hecho la intérprete.

A sus 42 años, la actriz no puede ser más feliz y parece que por eso ha querido gritarlo a los cuatro vientos. El primer embarazo lo vivió en la más estricta intimidad , este parece que quiere compartirlo con el mundo entero. ¡Enhorabuena familia!