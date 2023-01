Risto Mejide ha empezado el 2023 con el pie izquierdo. Parece que el presentar las Campanadas con Mariló Montero en Mediaset no le ha traído mucha suerte pero el presentador se lo está tomando con todo el humor posible. La audiencias de Mediaset en Nochevieja fueron bastante bajos, en concreto un 6,5% de share, un porcentaje bastante lejos comparado con el de Alberto Chicote y Cristina Pedroche, que acapararon un 33,5% de la audiencia.

El presentador de 'Todo es mentira' ha empezado el año rompiéndose los dedos de una mano."Menuda hostia. Y no me refiero solo a las audiencias de las Campanadas, que también", empezaba de manera irónica contando en sus stories. "Me refiero al dedo hecho añicos, para que luego digan que no me dejo la vida en cada proyecto. A veces, no es imprescindible hacerlo mal para fracasar. Porque sigo pensando que hicimos en Nochevieja lo que teníamos que hacer. Acabar un año de mierda rompiéndome el dedo es mitad karma, mitad alegoría. Arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que siempre todo puede empeorar. Que seguramente será mi penitencia por todo aquello que no he sabido hacer mejor", continuaba el presentador.

"Hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional. Quedan muchísimas cosas bonitas por delante. Me quedan 19 dedos sanos que piden guerra. Y se la pienso dar. Feliz 2023, familia", finalizaba su storie. Mientras Risto se recupera de este percance, su ex pareja Laura Escanes ya grita a los cuatro vientos su amor por Álvaro de Luna. La influencer publicaba un vídeo, en el cual aparece cantando la letra de la canción de 'Yonaguni' de Bad Bunny junto a el cantante.