Si 2023 comenzaba con la confirmación de reconciliación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva en primicia en DIEZ MINUTOS. El Día de Reyes parecía que nos traía una nueva ruptura, 'Socialité' comenzaba anunciando la ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Después de casi dos años de relación, señalaban que la pareja había puesto punto y final a su amor. Sin embargo, tan solo unas horas después del anuncio de su ruptura en televisión el jinete la desmentía. Álvaro Muñoz Escassi desmentía su ruptura con María José Suárez a través de sus redes sociales, afirmando que la noticia era falsa.

Según el programa, el propio jinete les había confirmado la noticia: "María José Suárez y yo hemos roto". El programa de Telecinco aseguraba que las causas de la ruptura era supuestamente la existencia de una tercera persona por parte de la modelo y empresaria de moda sevillana. Incluso emitían sus declaraciones: "Había una tercera persona por parte de ella. Estoy muy dolido".

Instagram

La noticia llegaba como una auténtica bomba, pues hace escasos meses la pareja anunciaba que le gustaría dar un paso más e incluso hablaban de boda. A lo largo de este año ha gritado su amor a los cuatro vientos en redes sociales, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Además, hace apenas unas horas, en la víspera de Reyes, el jinete y la modelo asistieron juntos a la Cabalgata de Reyes en Barcelona, tal y como se puede comprobar en las redes sociales de María José Suárez.

