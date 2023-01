Pensar que los famosos tienen vidas que son como caminos de rosas no puede estar más alejado de la realidad, y la modelo Maribel Sanz, que ha desfilado en las grandes semanas de la moda y se ha codeado con la flor y nata de ese mundillo, es un claro ejemplo de ello. La top española ha tenido su particular 'annus horribilis' este pasado 2022, y ahora, que ha sobrevivido para contarlo, ha querido narrar en primera persona lo que ha sufrido por culpa de un problema de salud que casi la deja en silla de ruedas. "Es un dolor horrible", ha confesado en el programa 'Fiesta'.

A sus 57 años, Maribel se confiesa una gran amante del deporte, y fue gracias a toda esa actividad como se dio cuenta de que algo no estaba bien en su cuerpo: "Un día, de repente, estoy entrenando y de repente noto que me duele mucho el glúteo. Pasé la noche regular, así que al día siguiente llamé al fisio, pero era agosto y todos estaban fuera. Al día siguiente cogí el coche para ir a trabajar y, del dolor, no podía estar sentada, hasta el punto de que tuve que llamar a Ángel, mi marido, porque no era capaz de conducir", ha contado con tristeza. "El sentarme era horrible. Y fue a más hasta que me quedé prácticamente inválida, hasta el punto de no poder sentarme en el baño o no poder comer sentada", ha añadido.

Mediaset

Gracias a una resonancia, la ex de Sergio Dalma se enteró de lo que le pasaba: un edema o inflamación vertebral que le había provocado un pinzamiento del nervio, de tal envergadura que incluso le había desplazado la cadera unos milímetros, lo suficiente como para que le provocara otro edema en esa zona y esos dolores tan insoportables que sólo conseguía paliar con morfina: "He llorado lo que no está escrito", ha confesado a Emma García y los colaboradores, que no daban crédito a su malísima experiencia, aunque ha confesado que, tras meses de dolores y recuperación, y una complicada operación, por fin ha vuelto a ser la que era. "Ahora estoy feliz", ha dicho con mucha alegría.