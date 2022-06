Loly Álvarez llevaba muchas semanas sin dar señales de vida en sus redes sociales, y parece que cada vez que lo hace últimamente es para dar una mala noticia. Si el pasado marzo contaba con mucho pesar que su padre había fallecido, hace sólo unos días compartía en su 'feed' de Instagram una reflexión nada halagüeña, y es que la cantante y colaboradora ha revelado antes sus casi 9.000 seguidores que padece una enfermedad que le ha sido diagnosticada hace 6 meses, que ha vivido con miedo y que sólo ahora ve la luz al final del túnel con la esperanza puesta en el tratamiento.



Con toda la entereza que le ha sido posible, Loly ha desvelado que su mayor miedo fue cuando le dijeron que sus "días -según el diagnóstico- podían estar contados, o simplemente acabarse".

"Escribo después de pasar los seis meses más duros de mi vida, con diferencia; cóctel de pérdidas personales, salud quebrada, y miedo inconsciente a no saber si existirá 'mañana', no como futuro cercano, sino como algo tan inmediato como pensar que quizá ya has visto nacer tu último día, o quizá no...", ha escrito Loly con mucha tristeza acumulada en sus palabras, y es que ha pasado una época muy mala, angustiada y "con la impotencia de desconocer el origen de mi enfermedad, perdida entre pruebas clínicas, analíticas, resonancias, tratamiento y demás"

Loly, sin embargo, no ha querido ponerle nombre públicamente a su enfermedad, pero sí ha dejado que es grave, aunque con el tratamiento espera poder tener una vida normal: "No me recuperaré NUNCA, porque es algo que tengo desde que nací", y añade: "Sí intentaré llevar algo parecido a una vida normal, que me permitirá continuar, y terminar esas pequeñas cosas que siempre me han dado la vida, esos sueños e ilusiones que ahora más que nunca necesito cumplir, y acabar...".

Precisamente el anuncio de esta enfermedad explica sus extrañas palabras la pasada Navidad, cuando quiso enviar un mensaje de ánimo a sus seguidores para desearles unas felices fiestas... que para ella, sin embargo, no lo estaban siendo: "Otra Navidad rara nos vuelve a recordar lo frágil que es la vida; lo hemos aprendido de la manera más dura que existe". Entonces se podía interpretar como una nueva navidad sumida en una pandemia, pero sin duda sus palabras tenían un trasfondo personal que ahora conocemos todos. ¡Ánimo, Loly!

