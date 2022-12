Amaia Montero reaparece tras su problema de salud. Hace unos días, la cantante preocupó a sus seguidores de Instagram al compartir una foto suya, en blanco y negro, con aspecto desmejorado y una preocupante frase: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?", escribía. Su familia desvelaba que Amaia no pasaba un buen momento y que contaba con todo su apoyo y, días después, se confirmaba que la artista había estado ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra y que abandonó el centro hospitalario tras un mes ingresada por un fuerte cuadro de estrés y ansiedad tras los preparativos de su nuevo disco.

En el vídeo de la parte superior, recogemos cómo ha sido la reaparición de Amaia Montero tras su problema de salud. La cantante ha utilizado sus Stories de Instagram para compartir una imagen suya con una sonrisa. Amaia, ataviada con una gorra, sonríe a la cámara con el mar de fondo y parece recuperada de su último ingreso.

@amaiamonterooficial Instagram

Además, Amaia Montero ha realizado sus primeras declaraciones tras su alta hospitalaria y ha hablado con el programa 'Socialité' de Telecinco. Allí, confesó que estas fechas de Navidad no serán unas fechas de celebración para ella y es que se encuentra en plena recuperación. La cantante no está preparada para contar los detalles de lo que le ha ocurrido "Sabéis lo reservada que soy en el ámbito personal y más en algo así" dijo a 'Socialité' y también dejó claro que su familia y sus fans están siendo el mejor de los apoyos en estos momentos difíciles. Gonzalo Miró, que fue su pareja, ha sido uno de los personajes que ha mostrado su apoyo público a la cantante y ésta se lo ha agradecido en redes sociales con unos corazones a uno de sus comentarios en Instagram.