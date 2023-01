Justo cuando estaba a punto de tirar la toalla pensando que jamás recuperaría el amor y la confianza de Tamara Falcó, los astros se alinearon para que Íñigo Onieva recibiera una llamada de la marquesa de Griñón. Hablaron, se vieron, hicieron 'borrón y cuenta nueva' y ahora están igual, o más, enamorados que el primer día. Prueba de ello es el viaje al Polo Norte del que acaban de regresar. La hija de Isabel Preysler ha compartido las primeras imágenes junto a Íñigo tras su reconciliación. Unas románticas fotos en las que la pareja no oculta su amor, sellando su relación con un romántico beso. A Tamara le quedan "recuerdos espectaculares" de este viaje y a Íñigo también.

El ingeniero no solo ha publicado fotos, también ha aprovechado para hacer una declaración en toda regla a su futura mujer (porque sus planes de boda siguen adelante). Unas palabras en las que ha demotrado su sentido del humor al ironizar con el ya famoso "nanosegundo en el metaverso" de Tamara. "Hasta El Fin Del Mundo Juntos Tamara. El amor gana y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros, pero el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir. Porque como dice el dicho, lo que no nos mata nos hace mas fuertes", escribe junto a las imágenes.

Para Íñigo, estos últimos meses han sido una pesadilla que, por fin, ha terminado. "Hemos salido de esta pesadilla, absolutamente fortalecidos y llenos de felicidad para retomar nuestro proyecto de vida juntos. Lo vivido tras nuestra ruptura, ha sido probablemente el episodio mas duro y desagradable de mi vida. Pero sin embargo me quedo con lo bueno, y es que también ha sido una lección muy valiosa, de la que saco muchísimas lecturas positivas, sobre todo el saber, no lo que quiero en mi vida, que eso lo tenía claro, sino lo que no quiero", añade.

Íñigo ironiza con el "nanosegundo" de Tamara

El ingeniero no puede estar más feliz. "Ha sido un antes y un después, donde lo que saco de conclusión es que lo que más quiero en el mundo eres tú y estoy completamente enamorado de ti. Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mí y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual". Y continúa con una frase, con la que demuestra que sentido del humor le sobra: "Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada 'nanosegundo'! Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Donde compartir risas, retos, lloros, proyectos, todo!".

Y termina su declaración de amor considerándose el hombre "más afortunado del mundo. Hace falta mucha valentía para habernos dado una oportunidad, pero I won’t let you down (no te decepcionaré)! Te quiero mi amor!".