Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa Campos, está en entredicho. Kiko Hernández ha acusado al trabajador, que forma parte de la familia por la estrecha relación con la periodista, de haber grabado más de mil horas de conversaciones privadas del clan Campos: "si se graba, hay una intención de publicarlas y hacer daño". En este sentido, Kiko señalaba al chófer como el causante de la filtración de la información sobre el ingreso hospitalario de la matriarca de la familia. Sin embargo, este extremo ha sido puesto en duda.

Y es que Rafa Mora ponía sobre la mesa el nombre de otra persona como la responsable de que se filtre la información del ingreso de María Teresa Campos: "han publicado que sería Carmen Borrego". Una acusación que hacía estallar a Terelu Campos en directo parando el programa: "Hasta aquí. Yo aguanto muchas cosas, y juego a favor de obra siempre que hay que jugar. Pero ciertas cosas no aguanto porque cojo la puerta y me voy", sentenciaba Terelu.

Telecinco

Así se dirigía directamente a David Valdeperas que se encontraba en la dirección del programa. Un momento en el que se daba cuenta de que lo había malentendido pensando que era Rafa quien acusaba a su hermana de haber grabado conversaciones privadas. "He cometido un error y le pido disculpas", le decía más adelante.

Sobre las acusaciones a Gustavo, Terelu aseguraba que seguía sin creérselo. "Una prueba. No me vale 'me han dicho...', no, una prueba de que lo que se está diciendo es la verdad. No sé quién, fuera o cercano al entorno, sobre todo lejano, pretende ejercer esta campaña contra Gustavo y lo que me preocupa es que nos cojan como peones para algo que no alcanzo a entender el objetivo. Desde luego, en mi casa no hay ninguna duda sobre Gustavo. Si algún día alguien me presenta algo, vale".

Por otro lado, Terelu Campos ha recriminado también a Belén Ro, después de su espantada al programa en la jornada de ayer, no haber defendido a Gustavo a pesar de ser su amiga de hace décadas: "Creo que si no es a través de los micrófonos de 'Sálvame', que se a través de las redes, sí podría mostrar su apoyo por Gustavo".