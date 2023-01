"Nos vemos esta noche en 'Pesadilla en el paraíso'", así anunciaba Belén Rodríguez su vuelta a la televisión en su cuenta de Twitter. La colaboradora decidía regresar a la pequeña pantalla tras dos meses alejada de los platós y fuera de sus polémicas en 'Sálvame', una iniciativa que ha generado una reacción en Kiko Hernández, el que fuera gran amigo de la periodista.

El colaborador de 'Sálvame' volvía a su silla después de sus vacaciones de Navidad y lo hacía con la noticia de Belén Ro, la que fuese su amiga tras la traición que tuvo hace un par de meses: "Me da igual, no la vi, me saltó una noticia de que volvía a trabajar. Te digo la verdad, me alegro de que trabaje, que vuelta a su vida y ojalá retire algún día la demanda que tiene aquí puesta y pueda volver a trabajar", aseguraba contundentemente.

Telecinco

El exconcursante de Gran Hermano confesaba si tenía miedo a que la catalana hablase: "A mí que hable. Que cuente lo que le dé la gana, me da lo mismo. Me parece muy bien que vuelva a la tele, que comente el reality. Ya no me despierta nada", expresaba sobre la nueva colaboradora de la segunda edición de 'Pesadilla en el paraíso'.

Asimismo, ha desvelado cuál sería su reacción si se la encuentra por los pasillos de Mediaset, ya que siguen compartiendo localización de trabajo y existe esa posibilidad: "Pues hola, buenas tardes, buenas noches", comentaba.

Por su parte, María Patiño quería saber si Kiko Hernández le ha escrito o felicitado las navidades a su examiga Belén, a lo que él ha respondido que "prefiere hablar de Melilla". Acto seguido, el colaborador -que recientemente reaccionó a las últimas declaraciones de Julia Janeiro- ha asegurado que "no" lo ha hecho.