María del Monte e Inmaculada Casal no dejan de celebrar y es que, después de haber celebrado su boda en Sevilla en la más estricta intimidad y prácticamente por sorpresa el pasado mes de julio, la feliz pareja ha hecho prácticamente lo mismo con su luna de miel y es que tres meses después de haber dado el 'sí quiero' pusieron rumbo a Egipto para disfrutar de uno de los viajes que más ilusión le hacía a la pareja. Así han visitado los rincones más destacados de este ancestral país, algo que la cantante ha querido compartir con sus seguidores, a quienes ha abierto el álbum personal para publicar una serie de fotografías del viaje con un emotivo texto.

"Siempre hay puertas por las que pasar. Más grandes, más pequeñas, con más dificultades, con menos…. Lo importante es saber que podemos seguir nuestro camino y que hacemos camino al andar", comienza a escribir la artista que celebra haber dado el paso finalmente de casarse tras haber salido públicamente del armario.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En el texto, María hace también un importante alegato a las raíces y la identidad de cada uno, algo que ha reivindicado en los últimos años: "Nunca olvidar quienes somos, de dónde venimos, a los que queremos a los que nos quieren y por encima de todo, a vivir de verdad y con verdad. Verdad en todo lo que hagamos, podremos equivocarnos pero se lleva todo mejor siendo…Verdad".

Y es que, después de todos estos años 'ocultando' públicamente su realidad, ahora ha tomado la decisión de hacerla su bandera: "Amor, verdad, vida de eso va esto. De no engañar ni engañarnos. Habrá cosas que no nos gusten pero si son verdad, no hay otra. Admite tus errores, tus defectos, tus recursos; intentar mejorar y no creerse perfect@ es fundamental.😘😘", ha sentenciado entonando finalmente un viva a España.