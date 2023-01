Sonsoles Ónega aterrizó por sorpresa en Antena 3 pero su llegada ha sido bien recibida. La periodista ha cosechado un gran éxito cada tarde con su programa 'Y ahora Sonsoles' que rivaliza muy de cerca con sus competidores directos, abriéndose hueco en tiempo récord en las audiencias en contra de 'Sálvame', el buque insignia de Telecinco que cada vez está perdiendo más terreno en favor de Sonsoles. Una situación que hacía mucho tiempo que no ocurría por lo que no nos extrañaría que se convirtiera en uno de los rostros más destacados de la cadena. Al menos va por buen camino.

Y es que, desde Atresmedia buscan recompensar a la periodista, que disfruta de sus éxitos profesionales tras un revés personal, y muestran que ha llegado para quedarse como una de las periodistas de cabecera. Por ello, ahora además de su magazine de tarde, la dirección de Antena 3 le ha recompensado con un nuevo proyecto, también informativo: un programa especial que tiene intención de alargarse en el tiempo, 'Hablando en plata'.

Por ahora, el espacio es solo un programa especial con un reportaje muy importante pero que no se descarta que se amplíe en el tiempo su presencia en parrilla haciendo programas de otras temáticas. La primera abordará "el escándalo de las residencias". A través de un reportaje en profundidad, se analizará qué está ocurriendo en las residencias de mayores, muchas de ellas de titularidad pública pero gestionadas por empresas privadas, que han recortado presupuesto desde años antes de la pandemia: escasez de plantilla, falta de medios e incluso recortes en la alimentación de los residentes son algunos de los problemas. Por este motivo, precisamente, también estará presente el chef Alberto Chicote en el programa.

De esta forma, Sonsoles se abrirá camino en los espacios informativos de la cadena, pudiendo ser la líder de este programa especial de reportajes que, por ahora, no tiene fecha de estreno pues se ha colgado el cartel de 'muy pronto'.