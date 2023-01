La relación entre Alba Carrillo y Cristina Porta no se conoce por ser precisamente cordial, y es que después del affaire con Jorge Pérez la situación se ha enquistado más que nunca. Cristina, amiga de Jorge y sobre el que hizo un polígrafo, ha criticado duramente a Alba por revelar que estuvieron juntos mientras que Alba ha acusado a Cristina de haber estado ligando con el ex Guardia Civil la misma noche de la fiesta de empresa de Unicorn.

Todo ha ocurrido después de un test de personalidad de la publicista para conocer si realmente es una interesada que se acerca a los hombres por fama, algo que el test, según la psicóloga Aránzazu Junquera, no es cierto: "Si tiene un interés en alguien, va a ir a por alguien, sea quien sea, puede ser cualquier tipo de interés". En este sentido, Carrillo ha destacado que "nunca he conquistado, siempre me han conquistado. Me quedo con lo que viene a mi y soy muy enamoradiza, tengo ese problema".

Telecinco

En este sentido, Cristina Porta hacía una pregunta que arrancaba un enfrentamiento entre ellas. "Como dices que te vienen a ti, ¿alguna vez te ha venido alguna sugerencia para quedar de algún hombre que físicamente no te llama o no te llamaba de ningún tipo y por interés te has forzado a conocerlo?". La entrevistada rápidamente respondió con un zasca: "¿Me estás preguntando si he tenido llamamientos de escort como te ha pasado a ti? No. No me suelo forzar, es un tema físico". Ante esto, la periodista respondía "es tu entrevista".

Aunque en un primer momento, la entrevista continuaba relajada, la petición de rescatar unos tweets de Cristina Porta contra ella calentaba la noche. "Como es mi entrevista hablo de lo que me da la gana, y te tocó a ti", respondía Alba ante las peticiones de la periodista de que no hablaran de ella. "Lo escribiste cuando trabaja en 'Hable con ellas', que me eligió de presentadora la productora en la que tú trabajas. Tienen muy mal ojo, ¿eh? Porque te han elegido a ti también, cariñito", aseguraba. "No me gusta como comunicas, como hablas de tu vida sí, pero no como comunicas", se defendía Porta; "es que no soy presentadora, soy publicista y me vendo muy bien. Soy malísima comunicadora, como ella como periodista deportiva", zanjaba Carrillo.

"Ten respeto por la gente de las redacciones, periodista es mucho más que estar aquí sentada. Yo he estado muchos años trabajando", se defendía Cristina Porta ante lo que Kiko Matamoros le echaba en cara no saludar a sus compañeros de la redacción. "¿Por qué tengo que recibir yo ahora estos ataques por el ejercicio de mi profesión? Llevo trabajando en la tele diez años", añadía. "Ten respeto", le pedía a Matamoros, a lo que Carrillo le pedía que tuviera ella respeto.

"Llevo un mes fuera de televisión. Sin hablar, comentar u opinar nada (aunque sea mi propia vida) y usted no ha tenido suficiente con conseguir trabajo gracias a mí (quiero mi 20%) que sigue hablando de mí diciendo barbaridades", se defendía después la ex modelo. Y es que el enfrentamiento entre ellas protagonizaba la entrevista durante varios minutos salpicando toda la aparición de Carrillo en el programa.