Alba Carrillo no es precisamente de esas personas que cuentan hasta 10 para no explotar cuando se ve envuelta en una trifulca, y es que la modelo tiene una mecha tan corta que, cuando le tocan las palmas, ella responde diez vez más dura, y es lo que le ha pasado este fin de semana con Cristina Porta. La periodista tuvo varias 'pullas' relacionadas con la polémica de Alba con Jorge Pérez en su visita al 'Deluxe', y aunque parecía que había quedado claro que si ha habido culpables en ese 'affair' ese es él por ser un hombre casado, Cristina ha tenido algunas declaraciones que a la ex superviviente no le han gustado nada.



Fiel defensora de su amigo Jorge, Cristina ha visto de muy mal gusto que Alba airee sus intimidades con él en los platós, e incluso llegó a decir que "hace machismo disfrazado de feminismo", algo que Alba le ha reprochado a través de Instagram: "Dime de qué me acusas y te diré qué haces...", declaró en un story en el que adjuntó capturas de las relaciones bien públicas de Cristina. "Llevo un mes fuera de televisión. Sin hablar, comentar u opinar nada (aunque sea mi propia vida) y usted no ha tenido suficiente con conseguir trabajo gracias a mí (quiero mi 20%) que sigue hablando de mí diciendo barbaridades", estalló Alba.

Alba Carrillo Instagram

Además, también ha cargado contra ella a través de Twitter, y le ha recordado que ella, estando en 'La casa fuerte', tuvo 'encuentros' bajos las sábanas con Luca Onestini que todos pudimos ver, y se lo ha echado en cara con un tuit: "¡Qué mala memoria tienes, Porta! Recordemos que tú nos cantaste un villancico tocando la zambomba sin ser navidad. Delante de toda España. Ahora te marcas un soliloquio sobre el empoderamiento y me acusas otra vez de lo que hago en mi intimidad", ha escrito con un pantallazo de una noticia para ilustrar su contraataque.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Qué mala memoria tienes Porta!Recordemos que tu nos cantaste un villancico tocando la zambomba sin ser navidad. Delante de toda España. Ahora te marcas un soliloquio sobre el empoderamiento y me acusas otra vez de lo que hago en mi intimidad. pic.twitter.com/54IGZa8I7E — Alba Carrillo OFICIAL (@AlbaCarrilloTW) January 9, 2023

Las redes se han vuelto locas con este mensaje tan directo, y los seguidores de una y otras se han enzarzado para defender a sus favoritas: mientras unos le han dado la razón a Alba, otros le han dejado claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra: "Con la diferencia de que tanto Cristina y Luca sabían que estaban en un programa de 24h, y tú, sin embargo, sin el consentimiento de Jorge, has ido contando lo más íntimo cobrando. Yo veo diferencias...", le ha respondido una usuaria.

Alba vuelve a televisión este 10 de enero

La guerra, sin duda, está servida entre ambas, y aunque Cristina no ha querido echarle más leña al fuego, seguramente la cosa no ha acabado: tras retirarse de la televisión unos días para alejarse de la polémica, Joaquín Prat desveló que Alba regresaría a 'Ya es mediodía' como colaboradora este martes, donde seguro que aprovecha para dar más detalles y volver a cargar contra Cristina.