Marta Riesco pide perdón a Olga Moreno por haber expuesto a su hija en redes sociales. El pasado 26 de diciembre, Lola, la hija de Antonio David Flores y la sevillana cumplió 10 años y lo celebró con sus progenitores por separado. La pequeña viajó a Madrid con sus hermanos Rocío y David para celebrar una fiesta muy especial con su padre y la periodista y ésta compartió detalles de la celebración en sus redes sociales algo que no le hizo gracia a Olga Moreno que mostró su malestar en Instagram. "Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en redes sociales", escribió la ganadora de 'Supervivientes 2021'. Además, Marta Riesco también le dedicó unas duras palabras en Twitter tras un comentario de una hermana de Olga sobre la reportera.

El pasado 15 de enero, Marta Riesco, que está en Málaga con Antonio David disfrutando de unos días de descanso en los que han presumido de nueva casa, quiso entrar por teléfono en 'Fiesta' para explicar a Emma García qué había ocurrido. "No hablo porque creo que haciéndolo hago daño a mi nueva familia, a la familia de mi pareja pero ya que tengo la oportunidad quiero comentar esto que ocurrió a través de las redes sociales. Que en ningún caso fue mi intención hacer daño a nadie con estas publicaciones que hice en Instagram porque como sabéis además de reportera trabajo mucho con las redes sociales y no hubo ningún tipo de retribución económica ni nada simplemente sabéis que a los acuerdos que se llegan por colaboraciones los sitios se ofrecen a darte el servicio o el parque temáticoa las entradas a cambio de que les menciones en Instagram. Yo, dentro de mis posibilidades, quería hacer el mejor cumpleaños del mundo, ella me pidió una serie de cosas, se las cumplí y lo único que y tenía que hacer era mencionar estos sitios en forma de agradecimiento de que me lo dejaran gratis" aclaró. "Lo hice así Emma mencioné los sitios pero si que es verdad que en uno de los vídeos donde tapé a la niña con una estrella para proteger la intimidad de los menores pero en cuanto ví que había causado un daño a su mamá que lo publicó en redes sociales automáticamente eliminé esa publicación aunque evidentemente dejé las menciones a los sitios y restaurantes puesto que no se veía a la niña en ningún momento ", explicó.

Marta Riesco no ha duda en pedir perdón a Olga Moreno si esto le había molestado. "Desde aquí siento muchísimo Olga Moreno el daño que te pude hacer mostrando esos sitios pero mi única pretensión era que la niña disfrutara creo que lo conseguí y la quiero muchísimo a la niña. En ningún caso quiero hacer ningún daño a nadie de la familia, solo quiero que seamos felices tanto ellos como nosotros" y aseguró que se sorprendió por la polémica. "No pensé que incluso tapándole la carita iba a suponer un problema. Fui la primera sorprendida pero igual que pido disculpas oye que si en algún momento vuelvo a hacer algo mal me encantaría que se comunicase conmigo de forma privada" dijo aunque no quiso aclarar si también la había pedido disculpas en privado.

"No va a volver a ocurrir en lo que a mí respecta"

"Yo creo que ella sabe que no fue con mala intención y creo que lo más importante al final es que la niña cumplió su sueño y con eso me quedo. Siento mucho que haya ocurrido esto. Por mi parte no va a volver a pasar, jamás en la vida ni siquiera con una estrella en su cara, no lo haré pero quiero dejar claro que, en ningún caso, quise que esto tuviera repercusión ni retribución económica porque no ha sido el caso. Solo dentro de mis posibilidades de reportera y con mi sueldo, quería hacer una fiesta de cumpleaños la mejor que pudiese porque a mí también me hacía ilusión y creo que fue una semana estupenda, la niña disfrutó mucho y desde aquí reitero mis disculpas a Olga Moreno y, por supuesto, no va a volver a ocurrir en lo que a mí respecta", dejó claro.

"Mi relación con Rocío Flores es buenísima, de familia"

Mi relación es buenísima, es de familia, creo que las cosas empezaron de forma turbulenta para las dos pero creo que con el tiempo las dos hemos demostrado que nos une lo mismo, el amor hacia una persona y una familia y creo que lo importante en la vida no es equivocarse sino saber rectificar. Yo he cometido muchas errores ella también ha cometido pero ahora estamos en el mismo camino