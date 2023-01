La relación entre Olga Moreno y Rocío Flores ha sido siempre muy férrea. La hija de Antonio David y su ex mujer congeniaron a la perfección desde el primer minuto que arrancó la relación entre el ex Guardia Civil y la malagueña aunque con altos y bajos pero ahora, tras la ruptura del matrimonio parece que todo se ha tambaleado.

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre su evidente distanciamiento, pues desde la ruptura, la propia Rocío ha dejado en evidencia en varias ocasiones que su relación con la madre de su hermana Lola no era para nada como antes. Y aunque en un primer momento se señalaba a la relación entre Olga y Agustín Ettiene, algo que también creía Ana Luque, como causante de este distanciamiento, el círculo cercano de la malagueña ha descartado esta posibilidad y apunta hacia otro motivo.

Gtres

Concretamente Makoke ha señalado en 'Fiesta' que el motivo real y definitivo del distanciamiento no es otro que David, el hijo pequeño de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. En numerosas ocasiones Olga Moreno ha hablado de David Flores como si fuese prácticamente su hijo, asegurando que en caso de separación el niño se quedaría con ella. Comentarios como estos habrían hartado no solo a Antonio David Flores, si no también a Rocío Flores pues ahora ha llegado el momento de la verdad.

Según las informaciones que le llegan a Makoke, Rocío Flores y su padre se habrían presentado en Málaga, en la casa en la que vive Olga con David y con la hija menor del matrimonio, para llevarse de allí al hijo de Rocío Carrasco: "Me cuentan que Rocío Flores y su padre se presentaron en la casa con la idea de llevarse al niño porque están hartos, en sus propias palabras, de que Olga se ponga medallitas diciendo que es ella la que se encarga de cuidarle".