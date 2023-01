Shakira ha convertido su ruptura con Gerard Piqué en un éxito. La cantante colombiana "ha dejado de llorar para facturar", y así lo ha hecho con su última canción con el productor argentino Bizarrap. Tras el éxito que ha generado el single, y las millones de reproducciones que acumulan en Youtube, Los Morancos han querido parodiar la sintonía de la colombiana y están teniendo mucha repercusión. Merece la pena verlos y comprobar el ingenio que demuestran.

La cantante anunció su separación con Gerard Piqué en el mes de junio de 2022, con quien mantenía una relación desde 2010 (recordemos que ambos se conocieron en el Mundial de Sudáfrica) y comparte dos hijos: Milan y Sasha. Desde entonces, la cantante le ha dedicado tres canciones a su expareja: 'Te felicito' con Rauw Alejandro, 'Monotonía' junto a Ozuna y la sesión 53 del productor argentino Bizarrap. Es última, sin duda, ha sido la canción donde más indirectas ha lanzado hacia Piqué, pero no es el único "salpicado" por sus letras, también aparece Clara Chía, la actual pareja del exjugador del Barça.

Este nuevo single cuenta ya con más de 133 millones de reproducciones en Youtube y ha generado miles de reacciones en las redes sociales: memes en Twitter, vídeos reaccionando a la letra de la canción, o ahora, parodiar la sesión, como han hecho Los Morancos en su canal de Youtube.

César y Jorge ha hecho la supuesta respuesta de Gerard Piqué y Clara Chía (caracterizados de ambos) a Shakira, versionando la canción de la artista. "Claramente te has picado y conmigo Shaki la has cagado" o "No me gusta lo que me has dicho, que soy un Casio, que soy un Twingo", son algunas de las rimas que aparecen en la parodia. Un contenido que se está haciendo viral en redes sociales y que tiene más de 300.000 visualizaciones en menos de 24 horas.