¿Dónde está Clara Chía? Es la pregunta que todo el mundo se hace desde que Shakira, sacara la canción donde despelleja a Gerdad Piqué y también a la joven. Mientras que el ex futbolista se ríe de la situación y la colombiana monta fiestones en su casa recibiendo el apoyo de un mundo entero, a Clara Chía se la ha tragado la tierra. Ya era habitual ver a la nueva pareja disfrutar de viajes, cenas y fiestas, pero desde que el 'temazo' de la artista saliese y se convirtiese en top mundial, parece que la joven prefiere estar alejada del foco mediático.

Ni una sola imagen se ha captado de Clara Chía pero el diario 'El Español' conoce los últimos movimientos de la nueva ilusión de Piqué. Desde que salió la ‘BZRP Music Sessions #53’, Chía ha preferido refugiarse en casa de sus padres. La joven ha querido alejarse unos días del piso que comparte con su pareja, en la zona de Sant Gervasi, en la calle Muntaner de Barcelona, por todo lo que está pasando. De momento Clara ha optado por el silencio más absoluto y según ha podido contar Laura Fa en 'Sálvame', esta desaparición podría ser también porque se ha rumoreado que Piqué quiso en su momento volver con la madre de sus hijos. "Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me supliques", serían las palabras de la canción que le habrían causado dudas a la joven.

Gtres

Clara Chía apenas ha salido de casa en estos días y cuando lo ha hecho se ha cuidado muy mucho de ser inmortalizada. Está bien arropada por su familia y sus amigas, quienes se han convertido en su mayor consuelo y paño de lágrimas. También ha podido conocer el medio citado que las amigas de la joven le estarían preparando un viaje para distraerla del ruido mediático.