Ahora todas las miradas están puestas Gerard Piqué, y es que la canción de su ex ha dejado a todo el mundo revolucionado. Shakira, en los 3 minutos y medio que dura su nueva canción, ha destrozado la figura de su ex y la de su nueva novia. A la colombiana le ha sabido a poco el éxito de sus otros temas relacionados con la ruptura ('Monotonía' y 'Te felicito'), por lo que con este tema producido por el artista argentino Bizarrap, se ha explayado mucho más. Todos estamos esperando a que el ex jugador del Barça se pronuncie sobre las declaraciones de su ex, y Piqué no ha dudado en escribir en su perfil de Twitter.

"Mañana a las 21h, Chup Chup de Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa", escribía Piqué sobre el próximo acto de la liga de fútbol virtual que preside y en la que participan streamers y exjugadores profesionales como Iker Casillas. Parece que el catalán ha preferido hacer oídos sordos al nuevo tema de su ex en el que le lanza muchas pullas pero la frase de "la vida puede ser maravillosa" podría ir dirigida como indirecta a todo lo que está pasando.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023

En 'Sálvame' tenían información sobre cómo está el entorno de Piqué tras el lanzamiento de la canción. "Su entorno está muy dolido por el contenido del tema", han comentado en el programa, y es que Chelo García Cortés está intentando ponerse en contacto con el futbolista. "Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", "Yo valgo por dos de 22" o "Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena", son algunas de las frases de esta nueva canción con la que Shakira se ha desahogado por completo.