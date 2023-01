Después de 'Te felicito' y 'Monotonía', Shakira ha lanzado el tercer y definitivo tema sobre su ruptura con Gerard Piqué, la 'session vol. 53' con Bizarrap, un tema que ha acaparado conversaciones en todo el mundo e incluso portadas por la gran cantidad de pullas que ha "salpicado" hacia su ex y a la actual novia de este, Clara Chía, con la que se le ha visto muy unido. En tan solo 24 horas el tema se colocó como número uno del mundo con más de 14 millones de reproducciones en Spotify haciendo historia pues ha sido el debut más grande de la historia de un tema en español, y es que es raro ya quien no tenga la melodía del estribillo pegado como chicle en la cabeza.

Esta situación ha desbordado a la colombiana que, aunque está acostumbrada al éxito, no se esperaba esta cascada de reconocimiento: "Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español". Pero la canción no ha generado solo eso sino también todo tipo de debate, por lo que ha lanzado un mensaje en sus redes sociales pronunciándose sobre el tema.

"Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración Y este logro no es mío sino de todas", ha asegurado la colombiana.

En su mensaje en su Instagram también ha respondido a todos los que la señalan por haber hecho el tema y la piden que "los trapos sucios los lave en casa". "Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras".