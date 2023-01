Shakira tenía razón cuando en su nueva canción dijo eso de 'las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', y es que tras su ruptura con Gerard Piqué, aunque quizá haya llorado hasta la última lágrima, ahora no está para dramas, sino para alegrías: su nuevo tema con Bizarrap es número 1 en multitud de países, sus fans están más a su lado que nunca y tiene unas amigas que están dispuestas a todo por apoyarla. ¿Y cómo sabemos esto último? Pues porque la propia Shakira ha mostrado en sus redes sociales el fiestón que montó en su casa este fin de semana, en el que no faltó nadie... ni siquiera sus fans a las puertas de su casa de Barcelona.



Aunque Shakira ya prepara las maletas y las cajas de mudanza para irse a vivir a Miami en unos meses, de momento va a seguir por aquí unos meses más, y en la casa que todavía es del matrimonio organizó una fiesta donde no faltó la alegría, la música a todo trapo, las ganas de celebrar, la comida y la bebida. "Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?", ha dicho Shakira muy agradecida.

También, como decíamos, se pasaron por allí decenas de seguidores que se apostaron a las puertas de su casa para cantarle a voz en grito su tema con Bizarrap. Ella, muy contenta, se asomó al balcón para agradecerles su presencia, sus vítores y sus mensajes cargados de cariño. "Gracias por la serenata", le dedicó a sus fieles.

A todos ellos, y en especial a Bizarrap, quiso agradecer a través de Twitter el apoyo a su nueva canción, que está siendo una de las más escuchadas a nivel mundial, aunque sin duda a quien tiene que estar más agradecida es a su hijo Milan, que se dice que es quien le dio la idea de colaborar con el argentino, y a la vista está que el pequeño no ha podido tener mejor ojo:

Lo que no sabemos es cómo les sentaría a sus ex suegros, que hasta donde sabemos siguen viviendo en la casa contigua, el jaleo que se montó esa noche, aunque últimamente parecen ocupar su tiempo en conocer más a Clara Chía: hace unas semanas supimos que habían pasado un fin de semana con Gerard y Clara para estrechar lazos, y estarían "encantados" con su nueva nuera, tal y como os contamos en Diez Minutos. Shakira, por su parte, parece más centrada en separarse aún más de la familia Piqué: hace unos meses supimos su intención de construir un muro que separe su casa de la de sus suegros. ¿Lo llevará finalmente a cabo? Lo que ya nos ha quedado claro es que con la de Barranquilla cabe poca broma...