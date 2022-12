La serie de Netflix sobre la Familia Addams plantea la posibilidad de una segunda temporada de Miércoles. Dirigida por Tim Burton, la primera temporada de ocho episodios sigue a Miércoles Addams cuando es enviada a la Academia Nevermore, un internado para "marginados" sobrenaturales. La primera temporada de Miércoles consiste principalmente en el personaje aprendiendo a adaptarse a su nueva escuela mientras resuelve un misterio de asesinato que afectó a sus padres Morticia y Gomez Addams hace 30 años. Aunque la serie gira en torno a la historia de madurez de la Miércoles de Jenna Ortega, los espeluznantes miembros de la icónica familia Addams siguen siendo parte integrante de la trama asesina.

Puede que Miércoles Addams ya haya resuelto el misterio principal de la primera temporada al desenmascarar a Tyler como el monstruo de Hyde y a la señorita Thornhill, alias Laurel Gates, como la vengativa asesina marginada, pero el final de la primera temporada de Miércoles insinúa que todavía hay más historia que contar. El final de la temporada 1 se asegura de dejar algunas preguntas candentes sin respuesta y cabos sueltos, ya que el personaje gótico de Jenna Ortega ya ha hecho enemigos a través de su investigación de asesinato. Como tal, es más que probable que Miércoles descubra más secretos de la familia Addams e investigue a su nuevo acosador en otra temporada. Aquí está todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de Miércoles, incluyendo la posible fecha de estreno, la historia y el reparto.

'Miércoles' Temporada: ¿confirmada?

La segunda temporada de Miércoles aún no ha sido renovada por Netflix. Sin embargo, Netflix no suele conceder a las nuevas series varias temporadas desde el principio. Además, dado que Miércoles no es una adaptación de un libro o un medio de comunicación que ya establezca un plan de varias temporadas, la renovación de la serie dependerá en gran medida de la popularidad de la primera temporada en el momento de su estreno. El cocreador de Miércoles, Alfred Gough, ha revelado que ya ha mantenido conversaciones sobre la perspectiva de la segunda temporada de Miércoles, ya que considera que "definitivamente hay más cosas que se pueden explorar en el mundo de los Adams".

Aunque no hay una fecha fija para que Netflix anuncie la segunda temporada de Miércoles, el servicio de streaming suele renovar las series en los tres meses siguientes al estreno de su primera temporada. Por lo tanto, es de esperar que la confirmación de la renovación de la segunda temporada de Miércoles llegue alrededor de febrero de 2023. Si Tim Burton regresa para la segunda temporada de Miércoles , la serie de la Familia Addams marcará la primera vez desde Batman Returns de 1992 que ha dirigido una "secuela" de uno de sus proyectos.

Netflix

'Miércoles' Temporada 2: fecha de estreno

Aunque el intervalo entre temporadas de las series originales de Netflix varía, la fecha de estreno de la segunda temporada de Miércoles puede predecirse en función del calendario de producción de la primera. Netflix encargó oficialmente la temporada 1 de Miércoles en febrero de 2021, y la serie comenzó a rodarse en septiembre de 2021. Dado que se estrenó poco más de un año después de que comenzara el rodaje, es probable que la temporada 2 también requiera al menos otro año después de que se renueve oficialmente. Sin embargo, Miércoles es un caso especial teniendo en cuenta que el contenido de la Familia Addams suele adaptarse a los estrenos de otoño. Por lo tanto, la fecha de estreno de la segunda temporada de Miércoles será, como muy pronto, en noviembre de 2023, pero podría retrasarse hasta un espeluznante estreno en invierno.

'Miércoles' Temporada 2: reparto

La mayor parte del reparto principal de la primera temporada de Miércoles probablemente regrese para la segunda, incluyendo a Jenna Ortega como Miércoles, Emma Myers como Enid, Percy Hynes White como Xavier, Joy Sunday como Bianca y Moosa Mostafa como Eugene. Dado que el destino del personaje de Christina Ricci, Laurel Gates, quedó un tanto ambiguo, no está claro si la actriz de Miércoles, de la serie cinematográfica de los años 90 La Familia Addams, regresará. Una actriz que probablemente no regresaría para la temporada 2 de Miércoles es Gwendoline Christie, cuyo personaje Larissa Weems fue asesinado en el final. La temporada 2 de Miércoles contaría sin duda con los regresos de Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordóñez y Fred Armisen, que interpretan a Morticia, Gómez, Pugsley y Fétido Addams, respectivamente.