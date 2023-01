La vida de Fran Perea ha sufrido un inesperado "giro de guion". El padre del actor y cantante falleció el 18 de enero a los 72 años en su Málaga natal. José Joaquín Perea Rodríguez era expresidente de la ONG Liga Malagueña de la Cultura y la Educación, actual INCIDE (Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación). José Joaquín, a quien sus amigos llamaban Kiki, fue profesor de profesor de Geografía e Historia en un instituto, militante del PSOE y estaba casado con la dirigente socialista Amparo Bilbao, que fue concejala de la capital malagueña y delegada de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Málaga.

El perfil de Quiqui Perea en Instagram anunciaba la triste pérdida. "Amigas y amigos de José Joaquín Perea. Con gran dolor de toda la familia os informamos de que anoche nos dejó. Padre, esposo, hermano, abuelo, hijo de Ana y Manolo, cuñado, tío… Un hombre que dejó huella allí por donde pasó con un enorme corazón y una sonrisa siempre en la cara. Dejó amigos allí por donde pasó. Una memoria prodigiosa, lector ávido, un sabio de nuestro tiempo. Amante de la docencia que ejerció hasta hace bien poco contribuyendo a crear ciudadan@s con criterio, sus colegas y sus alumnas y alumnos lo saben. Luchador por la democracia, solidario, fundó la actual INCIDE en Málaga y contribuyó así a dejar un mundo mejor… su recuerdo nos acompañará siempre", recoge el post.

Una publicación que su propio hijo ha comentado. "Mi padre querido. Este último giro de guion no lo esperábamos. Te echamos de menos tan fuerte. Te quiero siempre", ha escrito el actor, a quien su padre inculcó su pasión por el arte y el teatro. De hecho, en alguna ocasión, compartieron tablas. Fran también ha publicado un stories con una foto de su padre junto a la que escribe: 'Te quiero papá', junto a un corazón negro.

El actor se encontraba en Madrid donde, hasta el 5 de febrero, tenía previsto representar la obra 'Retorno al hogar' en el teatro Fernán Gómez. Una vuelta a las tablas que él mismo anunció con una foto de su infancia en la que aparece junto a sus padres y su hermana. " #RetornoAlHogar. Retorno a las tablas, como cuando era niño, cogido de la mano de mi padre (que me enseñó la magia que había sobre ellas)! Os espero en el @fernangomezccv, por si os apetece. A mí, sí", escribió entonces.

Además de retomar su trabajo como actor, Fran Perea comienza el 28 de abril su gira #1mas1son20 con la que repasa sus 20 años de carrera musical.