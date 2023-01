La actriz acudió al estreno de 'El aguafiestas', la nueva obra de teatro de Josema Yuste y Santiago Urrialde, y allí reveló cómo se encuentra tras su ruptura matrimonial. "Estoy bien, poco a poco. Es un proceso que estamos pasando todos, pero estoy con ganas de empezar a trabajar, de retomar mi profesión que la había dejado aparcada un poquito y para este año arrancamos con teatro y a ver qué pasa. Ya os contaré un poquito más adelante", dijo sin querer dar más pista sobre su proyecto teatral.

En el vídeo de la parte superior, Carmen Morales revela quién esta siendo su mejor apoyo tras su separación y es que la familia está siempre ahí cuando la necesitas. "La familia es fundamental", asegura.

Además, Carmen Morales ha aclarado que la relación con su ex, Luis Guerra, es buena. "Luis y yo nos llevamos bien, no ha pasado nada para llevarnos mal. Tenemos buena relación, seguimos siendo familia. Adoro a sus hijos, él adora a mi hijo. Nos hemos separado, pero seguimos hablando. No tenemos hijos, pero tenemos perros en común", señalaba y decía que, es probable que, en un futuro, si tienen que ir juntos a algún sitio, vayan sin ningún problema. "Lo importante es que nos seguimos queriendo, pero cada uno en su casa y para adelante" reconocía.

Carmen Morales dejó claro que está centrada en su presente y en sus ilusiones profesionales porque, de momento, no piensa en una nueva relación sentimental. "No tengo ilusión en el amor, porque mi historia con Luis ha sido muy bonita. Ahora en abril hubiésemos hecho 12 años, más otros tantos de novios. Es un proceso muy doloroso y para nada se me ocurriría rehacer mi vida a nivel personal ahora". También habló del proyecto sobre su madre en el que también está involucrada su hermana Shaila. "Va, va despacito pero va. Estamos contentas y hasta aquí puedo leer. Tenemos muchas ganas de hacerle una especie de homenaje, algo muy bonito, muy estudiado y muy machacado y darle su lugar". Además habló del homenaje que Shaila y Rocío Carrasco le hicieron en el Mediafest a sus respectivas madres. "Me consta que Rocío pasó muchos nervios pero lo hizo súper bien... Hemos quedado en vernos algún día las tres" reveló.