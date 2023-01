Alice Campello reaparece junto a la bebé Bella tras su ingreso en la UCI

Instagram

Alice Campello ya se encuentra totalmente recuperada tras el gran susto que vivió en el parto de su cuarta hija, Bella. Tan bien se encuentran ambas que han decidido acudir al último partido celebrado en el, que enfrentó al Atlético de Madrid con al Real Valladolid Club de Fútbol (3-0). Su padre Álvaro Morata marcó un gol y se lo dedicó a sus chicas que se encontraban en la grada. Vestida de rojiblanca y con su nombre en la camiseta, Bella fue testigo de la victoria del equipo de su padre.Ha sido el jugador de fútbol quien ha querido gritar a los cuatro vientos, la presencia de su hija en el encuentro, a través de un post en su perfil de Instagram que ha compartido hace escasas horas: "¡No me puedo sentir más orgulloso! ¡Primer partido de Bella! Os amo con locura", escribía el futbolista junto a un post en el que. Fue el pasado 9 de enero cuando la empresaria italiana ingresó en el hospital para dar a luz a su cuarta hija. Sin embargo, el parto se complicó y Alice tuvo que permanecer varios días en la UCI. Afortunadamente, dos días después se recuperaba y pasaba a planta.La mamá, desafortunadamente y después de que el parto haya ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho! Ahora mismo está en la UCI de la Clínica Universidad de Navarra cuidada por los mejores médicos y poco a poco se está recuperando muy bien… ella es muy fuerte ❤️🙏🏻", escribía Álvaro Morata contando la noticia."Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño , por todas las flores y por preocuparos por mí. Gracias a todas las personas de @clinicanavarra pero en especial a la Doctora Muñoz ❤️ al Dr Chiva, al Dr Vaquero, al Dr Alonso y a todos los médicos y matronas (especialmente a Maria Victoria y Raquel) GRACIAS @alvaromorata eres el amor de mi vida.. el mejor papá que pude haber elegido para mis hijos y el regalo más grande que Dios me pudo dar. No tengo palabras para lo que haces cada día por mí y por todo el amor que me das..me haces sentir en cada segundo el centro de tu vida y tu prioridad. Te amo", escribía Alice comunicando su alta médica.