Shakira es la mujer del momento y eso Tamara Gorro lo sabe. Por eso no ha tenido problema en cederle un puesto honorífico en la celebración de su 36 cumpleaños que, como todos, ha celebrado por todo lo alto con una gran fiesta en la que se ha encontrado con amigos y compañeros a los que ha agradecido su presencia en este día tan especial para ella. Tanto que ha preparado, como no podía ser de otra forma, una entrada triunfal demostrando que está en un excelente estado de forma y que, tras un año muy duro y complicado, tiene ganas de salir adelante y, sobre todo, de disfrutar.

Enfundada en un mono de pedrería en tono plateado ha hecho una gran aparición triunfal acompañada con un cuerpo de baile para protagonizar un número digno de toda una profesional. Para ello ha realizado un mix de varias canciones en el que Shakira ha tenido mucho protagonismo con 'Hips don't lie' para empezar que acto seguido se mezclaba con 'Monotonía' para terminar con otra mujer fuerte, Channel, y su 'SloMo'.

Instagram

Instagram

Ya hace unos días adelantaba cómo habían sido los ensayos de este show, mostrando que en el mix también se encontraría la sesión de Shakira y Bizarrap que tanto ha dado de qué hablar estos días.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras marcarse un número que dejaba con la boca abierta a todos los asistentes, que no podían evitar grabarlo con sus teléfonos móviles para compartirlo después, Tamara volvía para hacerse un cambio de ropa y maquillaje enfundándose un vestido rojo con escote de infarto y apertura hasta la cadera, diseño de Mireia Balaguer.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque Tamara ya ha prometido que hay muchos secretos del cumpleaños que aún no ha mostrado. "Pero os adelanto que conseguí mi objetivo: Disfrutar lo más grande, estar rodeada de personas que me quieren y por supuesto, verlos felices", ha dejado caer en su última publicación de Instagram donde nos ha enseñado su vestido.