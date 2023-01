El escritor abrió su corazón a Risto Mejide en 'Viajando con Chester' de Cuatro yen el primer Gobierno de Pedro Sánchez. "Ese 6 de junio de 2018 lo recuerdo como un día de tensión e ilusión. Ese día yo esperaba la hora de la tarde en la que iban a decir la lista de ministros y todos se habían filtrado menos uno, el mío. Pedro Sánchez salió a la rueda de prensa solo con un nombre en la cartera y era el mío. Yo le envié un mensaje a la jefa de gabinete diciéndole que por qué tardaba en salir el mío y así ya estaba, matábamos los comentarios y no, no fue el último nombre que dijo", asegura.

Tras el nombramiento, comenzó el aluvión de críticas contra Máximo Huerta y sus detractores rescataron algunos de sus tweets y los que más llamaron la atención fueron aquellos en los que hablaba sobre su supuesto odio al mundo del deporte cuando, precisamente, era ministro de Cultura y Deporte. "Umberto Eco: "Odio a los deportistas". Yo el deporte. Qué manera de sobrevalorar lo físico. Ozú" hizo correr ríos de tinta y Risto Mejide ha querido saber si, de verdad, odiaba el deporte. "Yo odio hacer deporte. Entonces tenía un entrenador personal e iba cogiendo mi tonito pero un día me mareé y me caí en el gimnasio, rendido. Y puse "Odio el deporte" y luego eses tweets se convirtió en una justificación de 200 tertulias" y recuerda, con cariño, un 'gesto amable' que tuvo el rey Felipe VI con él tras su promesa en el cargo.

Cuatro

"El Rey estuvo muy simpático, el otro día le di las gracias otra vez, es que dijo "madre mía lo que te están dando con el deporte". Y él entendía cómo la prensa trata a alguien que viene de la prensa, la Reina venía de la prensa y recuerda cómo fue aquel momento con la Reina. Yo no soy la Reina obviamente pero entendía ese trato que estaba viviendo" y cuenta el detalle que tuvo con él. "Me dijo vente conmigo" pero si no tengo la cartera del Ministerio todavía solo acabo de prometer el cargo, hizo un gesto, vinieron todos y le dijo al Presidente se viene conmigo que me voy a despedir a la Selección que se va a Rusia. Fue mi primer acto antes de coger la cartera y en el camino me dijo "esto sale en todos los telediarios, te verán con el deporte". Y ese gesto de control del Rey, esa amabilidad, esa cordialidad me pareció preciosa. Ah e hizo una cosa. Le pregunté si tenía que hablar y me dijo no, yo digo una cosa, despido o algo y ya está. Y entonces yo veo allí a todos los futbolistas, saludo a algunos y de pronto dice su Majestad, ahora el ministro quiere decirles unas palabras y haces "ahh" y dices se cobró el favor (Risas) y solo se me ocurrió decirles palabras de Ana María Matute a los fubolistas". Seis días después de su nombramiento, Máximo dimitió tras publicarse que, años antes, había sido multado por Hacienda.

Cuatro

Máximo recuerda su infancia y la relación con su padre

En 'Viajando con Chester', Máximo Huerta también ha hablado de la difícil relación que mantuvo con su padre. "No hablábamos, tuve que entender que los 'te quiero' eran un 'mira el aceite del coche' o 'cambia las bujías'. Yo sé que me ha querido, pero nunca me lo ha dicho. Me he enterado por el bar. Mi madre me mandaba a buscarlo al bar. Unas veces me mandaba a casa, y otras volvía conmigo", dice. A pesar de todo, guarda un bonito recuerdo de su progenitor. "Ya en los últimos años del Alzheimer no podía subir los tres escalones de la playa. La vejez era dura para los dos. Yo le dije: 'Joder, papá, con la mala hostia que has tenido siempre ¡Sube!' No era el momento de decir eso, pero se giró y me dijo un perdón que era por toda la vida. Como con carácter retroactivo. A mí me sonó a 'hijo, perdona. Fue de verdad y a mí ya me quedó paz", cuenta.