Bea Jarrín lleva más de veinte años dedicada a la comunicación, su gran pasión y su gran amor. La periodista se vio envuelta de la noche a la mañana en la polémica entre Jorge Pérez y Alba Carrillo, cuando ésta aseguró que Jarrín tonteó con el guardia civil en la famosa fiesta de Unicorn.... Se sentía incómoda porque nunca ha querido ser personaje. Aunque se haya dicho mucho de ella, no guarda rencor, ha pasado página y quiere seguir trabajando como hasta ahora en programas como 'Fiesta'. La leonesa es una enamorada de la moda y dice que lleva cuatro años sin pareja, pero tampoco le importa. Aunque en estos días de frío eche de menos a un hombre para acurrucarse en el sofá y ver una peli tapados con una manta.

Bea, ¿te has sentido incómoda este último mes por todo lo que ha pasado?

¡Sí! Y tú, que me conoces bien, sabes que no estaba cómoda. Yo soy compañera y curranta, pero no soy un personaje. Cuando ves que están poniendo el foco en tí es muy incómodo. Yo, al final de cuentas, he hecho mi trabajo, nada más. Solamente he hablado por alusiones en el programa que me correspondía trabajar. Yo no pretendía darme ningún bombo, solo contar lo que viví aquella noche y sin atacar ni insultar a nadie.

¿Lo pasabas peor por ti o por los tuyos?

Por mí, porque nunca he pretendido estar en ese rol, y por mi gente mucho más. También te diré que lo he pasado mal por mis compañeros. Yo llevo más de veinte años en esta profesión y siempre he estado en la tierra, trabajando.

¿Fue frustrante?

No, porque al final ofende el que puede y no el que quiere.

¿Tu familia qué te decía?

Lo pasaron bastante mal porque somos muy piña, saben cómo soy y sabían lo que me estaba costando lidiar eso.

¿Qué es lo que más te ha dolido?

Afortunadamente, yo ya he pasado página. Y saber que tengo compañeros como Paloma Barrientos o como tú que sabéis cómo soy profesionalmente, me da mucha tranquilidad. Y era el abrazo que yo necesitaba.

La verdad es que siempre has sido buena compañera.

Es que yo no concibo esto de otra manera. No guardo rencor a nadie. Además, yo creo que ha sido una historia que ha trascendido más de lo que debía.

¿Has hablado con Jorge?

Por supuesto, pero me lo quedo para mí. Son mis amigos y yo quería saber cómo estaban, porque no ha sido fácil.

"Antes de todo esto, yo era amiga de Jorge y de su mujer. Es una familia maravillosa y entrañable"

¿Entiendes que haya desaparecido?

Cada uno es libre de elegir su camino y no podemos juzgar. Para él, lo primero era su familia y proteger ese núcleo familiar. Yo quiero dejar claro que antes de todo esto, yo era amiga de Jorge y de su mujer. Es una familia maravillosa y entrañable.

¿Se puede tener amigos en este mundo?

Yo creo que sí y es muy sano. Se puede y se debe, pero no todo el mundo sabe separar lo personal de lo profesional.

¿Hay gente mala?

No lo quiero pensar.

¿Te han dado muchas puñaladas?

Sí, en una ocasión y fue muy decepcionante. Pero cada uno es como es. Yo creo que no hay gente mala, que se debe a la presión del proyecto o del trabajo.

¿Se puede encontrar a una pareja que entienda este mundo en el que nos movemos?

Llevo cuatro años soltera, así que empiezo a dudarlo.

Tú estás separada.

Sí, hace muchos años. Después he tenido tres parejas y no sé si fue porque no entendían mi mundo u otra cosa... Creo que nuestras vidas son muy normales, pero la gente tiene una perspectiva de que esto es como el Chicote en la época de Ava Gardner. Sí es verdad que no tenemos un horario establecido y puede perjudicar a la hora de tener una vida en pareja. Pero no es imposible.

¿Echas de menos tener pareja?

Se añora alguna noche tener unos brazos que te abracen. Sé que todo pasa por algo. En mi caso, el confinamiento me hizo pasar por un proceso que me enseñó a conocerme y quererme.

Si te hacen elegir entre tu profesión y tu vida personal...

Me quedo, sin dudarlo, con mi profesión, porque me he entregado a ella y es el gran amor de mi vida. Si alguien me hace elegir es porque no me quiere. Afortunadamente, no me han hecho elegir.

¿Echas de menos tener una familia?

Me encantan los niños y me encantaría tener una 'Mini Beíta', pero no ha estado en mi camino. Y pienso que a día de hoy no es nada fácil educar a unos hijos.

"En León me llamaban rara por ponerme unos pantalones con lentejuelas con una sudadera"

¿De dónde viene tu afición por la moda?

Desde pequeña, porque mi abuela era modista. Así que yo he crecido entre agujas y dedales. De los retales que le sobraban, yo hacía los vestidos a la Barbie. Y después he estado rodeada de amigos que se dedicaban a la moda.

¿Nunca te ha tentado diseñar?

Me gustaría hacerlo en algún momento, pero colaborando con algún diseñador, porque son los auténticos profesionales.

Siempre has sido muy arriesgada a la hora de vestir.

Sí, porque siempre he entendido la moda como un lenguaje y no somos esclavos de las tendencias. Además, en una ciudad como en Madrid, que nadie te juzga, me ha dado mucha libertad para vestir como yo quiero.

¿En León te sentías cohibida?

¡Claro! Porque siempre me han gustado las cosas diferentes y romper barreras. Me llamaban rara por ponerme unos pantalones con lentejuelas con una sudadera.

¿Y tus padres?

Siempre les ha gustado su 'chispita'.

Llevas tiempo sin pareja. ¿Tienes Tinder?

¡Qué va! No podría porque me genera un poco de miedo. Me gusta el contacto visual y luego tengo un filtro fundamental: Si no me gusta cómo me besan, no hay nada más que rascar.

¿Por qué?

Porque un beso si no te hace vibrar, no sirve para nada. Yo he llegado a sentir muchas veces más con un beso que con algo más.

¿Cuándo te han dado ese beso?

El año pasado.

