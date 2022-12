Bea Jarrín, amiga de Jorge Pérez, rompe su silencio

La noche de pasión de Alba Carrillo y Jorge Pérez es un tema que parece no tener fin. Se empezó dudando que entre la modelo y el ex Guardia Civil podría haber habido o no beso . 24 horas después se desató la locura cuando se descubrió que el colaborador de televisión había terminado la noche en la casa de Marta López y finalmente Alba Carrillo terminó contando los detalles más íntimos de su encuentro sexual con Jorge López. Pero desde el principio se habló de una tercera persona. Una mujer que podría haber provocado "celos" en la ex de Fonsi Nieto. Pues bien, Bea Jarrín, amiga de Jorge Pérez, cuenta su versión sobre la noche y rompe el silencio que había guardado hasta ahora por no querer verse involucrada en el escándalo.

Bea, reportera de 'Cuatro al día' es amiga de Jorge Pérez desde hace algún tiempo y deja claro que lo único que intento evitar es que su "amigo metiese la pata". Le advirtió durante dos ocasiones de que los estaban grabando y hasta pidió a Marta López "que se llevase a su amiga porque no iba bien". Pero todo fue en vano y lo único que provocó fue a "Alba Carrillo le molestase que les estuviera cortando el rollo".

"No vengo aquí a acusar a nadie, soy una persona discreta que nunca se ha visto envuelta en nada así, pero como se me ha nombrado durante esta semana me veo en la obligación de dar explicaciones porque yo me debo a esta productora para la que actualmente trabajo", comenzaba explicando la periodista dejando claro su papel en esta historia no ha ido nunca más allá que ser amiga de Jorge.

La periodista ha elegido el plató de 'Fiesta' para contar en primera persona lo que ocurrió y rompe su silencio. "Jorge y yo afortunadamente tenemos una amistad muy sana en la que incluso conozco a su mujer y a sus hijos, y en todo este tiempo jamás le he visto perder los papales o comportarse de manera indebida", dejaba claro Bea ante los rumores que señalan a Jorge como un 'Don Juan'.

Telecinco.es

La reportera de 'Cuatro al día' tiene una estrecha relación de amistad con Jorge Pérez y por ello hasta decidieron ir juntos a la fiesta de la productora. Bea, con toda naturalidad, explica que ella y Jorge se comportaron como dos amigos:"Yo quedé con Jorge para ir a esa fiesta juntos porque como digo tenemos muy buena relación, nos estuvimos haciendo selfies y todo muy normal, sin nada raro. Estábamos con mis compañeros de 'Cuatro al día', hasta que en un momento concreto Jorge vio a los compañeros de su programa y fue con ellos".

Telecinco

Bea Jarrín explica que poco después de separarse y de que abriesen la barra libre, algunos compañeros de la productora fueron a avisarle de que estaban grabando a su amigo Jorge-algo que la joven sigue sin entender-, momento en el que la reportera acudió a avisar al ex Guardia Civil.

"Jorge me dijo que no pasaba nada por el hecho de que les estuvieran grabando porque simplemente estaban de cachondeo. Creo que efectivamente en un primero momento ellos pensaban que no era para tanto lo que estaban haciendo pues tenían esa complicidad", explica la periodista.

"Se molestó porque les estábamos cortando el rollo"

Bea Jarrín ha explicado que, en su opinión, Alba Carrillo no tiene motivos pasar ponerse celosa de ella: "Ella es un cañonazo de mujer, ¿cómo iba a estar celosa de mí?, yo lo que creo es que Alba se molestó porque los que nos acercábamos le estábamos cortando el rollo. De hecho pasado un tiempo me acerco a Jorge para ofrecerle algo de beber y ella se gira y me mira mal, ya sabemos cómo es Alba, y al agarrar a Jorge como para llevárselo, yo me veo desplazada de manera un tanto abrupta, pero no es cierto que me diera un empujón como tal".

Ante las palabras de Bea, ha entrado en directo Marta López para dejar claro que a ella no le pareció bien las palabras con las que Bea le dijo que se llevase a Alba. "No eran insultos pero no creo que fueran buenas palabras", matiza la colaboradora de televisión.

Bea Jarrín sale en defensa de Alicia

La periodista deja claro que a "A Alicia no le hace ni puñetera gracia todo lo que está pasando". Bea ha afirmado que a la mujer de mujer Pérez le han tenido que atender los servicios médicos por "un cuadro de ansiedad". La reportera de 'Cuatro al día' dice que Jorge Pérez no va a dar ninguna exclusiva ni tampoco va a firmado para ningún reality. "Ellos lo único que quieren es proteger su matrimonio".