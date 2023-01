This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Parece que el 2023 viene cargado de '¡Sí, quiero!'. La boda de la que todo el mundo habla, la de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, parece que va viento en popa a toda vela. Preparativos, padrinos, vestidos, ceremonia...pero parece que no son los únicos. Este domingo nos enterábamos de que el locutor Carlos Herrera y su novia desde hace tres años, Pepa Gea, se han casado. La información salía en exclusiva en 'Plan de tarde', el magacín presentado por Toñi Moreno que se acerca a la crónica social y comenta las últimas noticias de los famosos, con periodistas especializados y entrevistas con los protagonistas., bromeaba la presentadora.Al parecer el locutor de radio y su pareja se dieron el 'sí, quiero' en Nueva York durante el puente de la Constitución celebrado el pasado mes diciembre. La pareja decidió hacerlo así puesto que "no querían una celebración multitudinaria". Por lo que tomaron esa íntima iniciativa. Como únicos invitados de la pareja se encontraban los hijos de Carlos Herrera, Alberto Herrera y Rocío Crusset, fruto de su relación con Mariló Montero. Cuando regresaron a España, Carlos y Pepa organizaron una reunión con sus seres queridos y el lugar escogido fue la finca que Herrera posee en El Rocío, Huelva, según 'Hola'.Al igual que su ahora marido, Pepa es. No es tan popular como el locutor pero su currículum no tiene nada que envidiar al de su marido. A los dos les une su devoción por la radio, pero también sus ganas de viajar y conocer mundo, el Rocío de Sevilla, la buena gastronomía, el flamenco... y un largo etcétera.