La vida de Gloria Trevi no ha sido nada fácil. La artista mexicana era una de las invitadas de 'Viajando con Chester' y hemos podido conocerLa cantante siempre ha estado envuelta en un caso de abuso infantil por culpa de su ex representante y ex pareja Sergio Andrade. Hace pocos días, una nueva demanda dese ha presentado contra la cantante pero ella asegura que ella saldrá absuelta.y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta". Esta martes 31 de enero, Gloria Trevi hablaba sobre ese gran varapalo que tuvo que vivir cuando era muy joven, y de lo que más le ha marcado en la vida: la muerte de su hija."Se han dicho las cosas más horribles… pero las más horribles… Que me cuestan repetir. A mí me cuestan", relataba sobre los rumores que rodean a la muerte de la bebé.Cuando hablé con la persona, bueno que el tipo (dice refiriéndose a su ex, Andrade) le pidió que se llevara a mi hija… Ella me dijo a mí: 'la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción, me dijo que se había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano y que me iba a llevar'. Yo he hablado con esta persona. Todo lo que me dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera", explicaba con lágrimas., pero que lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no", contaba desconsolada. El fallecimiento de su hija ocurrió dos meses antes de que entrara en prisión al ser acusada por cómplice a la hora de captar víctimas para Sergio Andrade. Por eso cuando Risto Mejide le preguntaba cómo vivió ese momento,"Cuando a ti te amputan las extremidades, no sientes un granito… yo no sentía, no me importaba. Cuando me ficharon salí en la foto sonriendo porque pensé en mis padres y no quería que me vieran asustada".