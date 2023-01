La cantante mexicanaGloria Trevi vuelve a estar envuelta en una polémica sobre abuso infantil. Una nueva demanda de presunto abuso y explotación de dos niñas menores de edad se ha presentado el último día del 2022 Los Ángeles. Según publicó esta semana la revista The Rolling Stone ha tenido acceso a la querella en la que aunque no aparecen los nombres explícitos,de Gloria Trevi y Sergio Andrade, los detalles dejan claro que los dos acusados son la artista y su expareja. En las declaraciones, a las que ha tenido acceso dicho medio, las víctimas, que en la década de los 90 tenían 13 y 15 años, aseguran que Trevi se les acercó a proponerles participar en un 'talent show' de élite dirigido por Andrade.

Ante el revuelo montado, Gloria Trevi ha querido lanzar un comunicado en el que responde tras ser acusada de abuso a menores y deja claro que las acusaciones son falsas, que datan de los años noventa y por las cuales dice que ya "fue absuelta" en México.

"Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado", expresó la artista en un comunicado a través de su cuenta personal de Instagram.

La cantante mexicana deja claro que es muy doloroso para ella volver a revivir algo que tanto daño le causó hace 25 años y de lo cual ya fue juzgada y absuelta. Pide que, por favor, se vea más allá de todo lo que se está diciendo sobre ella hasta que se resuelva el caso y obtenga justicia.

Comunicado de Gloria Trevi

"Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mi sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia. Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta.

Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado, por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores, les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos, yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso".

