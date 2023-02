Joaquín Prat está enamorado y le va muy bien en lo profesional. Además, también comparte aspectos de su vida en sus programas. Ha desvelado en el plató de 'Ya es mediodía' una de sus mayores manías personales. Todo comenzaba cuando el redactor del programa Juan Luis Tena daba el boletín exprés de noticias, entre ellas, ha comentado una que ha hecho que el presentador se sienta mucho más aliviado.

Según ha contado el redactor, existen muchas personas que no pueden irse a dormir si no tienen la cama completamente hecha. En este sentido, Tena ha mostrado a los espectadores un vídeo hipnótico que cuenta con más de cinco millones de reproducciones en Tiktok enseñándonos algunos truquitos para la cama.

Instagram

En el vídeo podemos ver como un hombre hace la cama con mucho cuidado y dejándola impoluta de arrugas, llegando incluso a alisar las sábanas con una plancha. De esta forma, y tras ver el vídeo, Joaquín Prat ha confesado en directo: "Qué maravilla, yo pensaba que tenía TOC", expresaba el amigo de Ana Rosa Quintana.

Asimismo, el periodista ha asegurado que hacer la cama es un proceso que le resulta muy relajante y ha añadido que aprovecha los fines de semana para dedicarle un ratito, no es la primera vez que Prat hace una confesión contando que fue víctima de una estafa. Por su parte, el redactor también se ha unido a la tertulia en el plató de 'Ya es Mediodía'. A diferencia del presentador, Juan Luis Tena ha desvelado que él no hace la cama, algo que ha sorprendido mucho a Joaquín, puesto que es una de sus manías. A su vez, Tena ha señalado que el no hacerla "no le supone un problema".