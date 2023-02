El cantante y compositor David DeMaría celebró la pasada noche del jueves 2 de febrero su 25º aniversario en el mundo de la música. El artista jerezano acudió anoche al restaurante FIJO de Madrid para participar en una cata del vino manchego Talamingo y de la ginebra ecológica Melifera. No esperaba soplar las velas por este aniversario, pero con una tarta sorpresa, y rodeado de amigos, tuvo su momento especial, y tuvo también unas palabras de agradecimiento para todos los presentes, entre los que se encontraban la periodista y colaboradora de 'Sálvame' Lydia Lozano, el actor Javier Losán o el ex tenista Roberto Carretero. Para el cantante, este aniversario está siendo muy especial, y es que no todo el mundo puede cumplir 25 años en la música y seguir en el escenario con la misma energía e ilusión que cuando comenzó comenzó.



David ha editado un nuevo disco, 'A estas alturas del partido', donde hace un repaso a los éxitos de su carrera musical. Este nuevo CD también incluye temas nuevos que ya son un éxito en las plataformas digitales.

Acompañando a David, como decíamos, aparte de algunos de sus amigos, estuvieron Lydia Lozano o el actor Javier Losán, que no dudaron en tararear y disfrutar de las canciones que el cantante interpretó 'a capella', acompañado de su guitarra. Por su parte, Losán ha terminado de rodar la cuarta temporada de la serie 'El pueblo' y está a punto de estrenar la obra de teatro 'Uz: el pueblo' en las Naves del Español -en el Matadero de Madrid- el próximo 16 de marzo.

Por otro lado, Lydia tuvo la oportunidad de relajarse después de una temporada llena de 'baches' en su programa: hace sólo unos días tuvo un gran enfrentamiento con Patricia Donoso, y hace sólo unas semanas sufrió un ataque de ansiedad en pleno directo y también, unos días después de aquello, una caída que le fastidió el tobillo. Desde luego, no está en su mejor racha.

