Si algo es 'Sálvame', es un lugar para el cachondeo y las situaciones distendidas, pero aunque parezca que todos se llevan bien, tras las bambalinas las malas relaciones entre compañeros, como en cualquier otro trabajo, también ocurren, y sólo nos damos cuenta cuando el mal rollo 'estalla' en directo. La última en mojarse sobre esto ha sido Adela González, y es que la presentadora, que cada vez está más cómoda en Telecinco y hasta tiene ya su foto en los pasillos, estos días celebra su primer aniversario en el programa, se ha sincerado con las preguntas de sus compañeros, pero especialmente con una de María Patiño.



María quería saber con qué presentadores había conectado más y con cuales menos, y ella lo tenía bien claro: "Contigo conecté en seguida, y además me río mucho, y con Jorge Javier Vázquez creo que también desde el primer día", se sinceraba. Reprochada por Gema López por no mojarse lo suficiente y 'empujada' por Laura Fa, que confesaba que con Terelu Campos la relación no sería precisamente suave, finalmente Adela daba su brazo a torcer: "Jorge me lo ha puesto muy fácil. Y no considero que me lo haya puesto difícil, pero por ejemplo Terelu presenta de otra manera, de una manera como ha presentado ella siempre, que quizá no esté tan acostumbrada a presentar con más compañeros, o es más clásica. Yo he presentado sola muchos años, pero también con compañeros como Ion Aramendi o Carlos Sobera", confesaba.

Mediaset

Sin embargo, la presentadora pasaba de meterse en líos y no quería confesar si había tenido algún rifirrafe con algún compañero presentador, o quizá algún problema de egos: "Yo sé cómo presento yo", respondía tajante.

Mediaset

Un año en 'Sálvame' con altibajos

Adela ha reconocido que los inicios en el programa, como en cualquier trabajo, no fueron sencillos, sobre todo por los nervios: hacía mucho tiempo que no trabajaba en corazón (desde el año 2000), y cuando recibió la llamada pensaba que 'se habían equivocado', pero no era ningún error: la productora quería su perfil para dar otro punto de vista, el de una persona que viera el programa con "distancia" y "asombro", una mirada fresca que reaccionara sin estar corrompida o condicionada.

Tampoco ha tenido problema en contar que, como todo el mundo, tiene sus días mejores y otros peores, pero no considera que tener 'una riña' con un compañero sea motivo para irse enfadada a casa: "No es que me sienta mal, si tengo que pegar un grito, lo pego, pero para mí no es un mal momento, es algo que hay que hacer".