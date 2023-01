La telenovela entre Alba Carrillo, Jorge Pérez y Marta López no termina. El affaire entre el ex Guardia Civil y la periodista sigue trayendo cola. Y es que, después de que ella contara casi todos los detalles en televisión y él no volviera a aparecer en los platós amenazando con demandarla si continuaba hablando del tema; la tercera en discordia, Marta López, lamentaba que el que fuera su amigo se esté comportando de esa forma con ella y con su amiga.

Jorge las ha acusado de querer hacer un montaje "a su costa" cosa que tanto Marta como Alba niegan pues, aseguran, cuentan la verdad. Él dejó claro que tomaría medidas legales y así lo está haciendo, enviando un burofax a varios colaboradores de 'Sálvame' para pedirles que dejaran de hablar de este tema, y otro a Marta López, sobre el que ha contado todos los detalles en el 'Sábado Deluxe', mostrándose sorprendida ante la situación.

HEARST

"Yo ya he recibido el burofax en mi casa y es de vergüenza. Me pide que rectifique por decir que en mi casa mantuvo relaciones íntimas con Alba Carrillo y me imputa un delito. Me pide que rectifique y le pida perdón. Yo jamás he dicho eso. También me pide que pida perdón por lo que dije de su mujer y su trabajo", ha explicado. Según avanzaba su relato, la colaboradora ha ido enfadándose y es que la situación le ha alterado bastante: "Si quiere demandar que demande, que se gaste el dinero y que demande. Pero que tenga dinero para todo lo que venga después. Que no mienta más".



Cabe recordar que hace unos días negó que ella le hubiera vendido y subrayó que a día de hoy seguía protegiéndole, motivo por el que sigue sin entender que dirija sus acciones legales contra ella: "Yo, a día de hoy, sigo protegiendo a Jorge Pérez. Era amiga de él y me ha vendido, me ha traicionado y dejado con el culo al aire. Es tan cobarde de echarme la mierda. No estoy mintiendo. Me queréis tapar la boca y las denuncias no me dan miedo, todo lo que he dicho es verdad".