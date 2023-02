Kiko Jiménez se ha convertido en el cuarto expulsado de la segunda edición de 'Pesadilla en el paraíso' y como todos los que salen de la granja, se ha reencontrado con sus seres queridos, en este caso, con su novia Sofía Suescun. El ex participante de 'Mujeres y hombres y viceversa' salió del reality show con el 59% de los votos contra la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' Tania Deniz. Cabe recordar que su suegra Maite Galdeano fue la primera que dejó el concurso con un 55% de los votos: "Me voy feliz porque he estado muy a gusto a pesar de los roces con los compañeros", decía la de Navarra.

Tras conocer los últimos resultados de la eliminación con Kiko Jiménez, Nagore Robles se despidió del jienense: "Te doy muchas gracias, ha sido una maravilla tenerte, hemos disfrutado todos muchísimo. Eres un gran compañero y un gran concursante", decía la presentadora. Acto seguido, le daba un tórrido abrazado y Kiko abandonaba la granja.

Pero no todo son malas noticias, porque, gracias a su eliminación del concurso, Kiko se ha reencontrado con su novia Sofía Suescun después de un mes separados. Además, la ganadora de 'Gran hermano 18' también se refería a su madre Maite: "Esperando a mis bebés", comentaba minutos antes, mientras que Kiko y Maite estaban en la estación de tren. En el vídeo que han publicado en sus redes sociales, podemos ver cómo yerno y suegra llegan al chalet para ver a Sofía y a sus tres perritos -recordemos que Maite adoptó a uno nuevo en 'PEEP'-. Por su parte, la influencer llevaba un antifaz que le impedía ver a su novio, y al quitárselo de los ojos, lo primero que dijo fue: "Qué guapo".

Además, tras su reencuentro, la de Pamplona ha subido una foto a sus historias de Instagram con el torso de su chico sin camiseta, donde nos daba conocer cuántos kilos había perdido Kiko durante su estancia en 'Pesadilla en el paraíso' y para sorpresa de muchos, el influencer había bajado nada más y nada menos que diez kilos.