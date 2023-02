A Kiko Jiménez, que recientemente veíamos emocionado como nunca antes al acordarse de su padre, le ha salido caro su paso por 'Pesadilla en el paraíso', sobre todo físicamente, y es que las penurias a las que ha tenido que hacer frente en la granja de Telecinco han hecho que el joven influencer y modelo haya perdido una gran cantidad de peso. Deportista como es él, durante su mes de convivencia no ha podido seguir su rutina de ejercicios y su dieta, lo que le ha costado perder su preciado cuerpo musculado, y tras volver a casa con su chica, Sofía Suescun, y con su suegra, Maite Galdeano, ha desvelado cuánto peso ha perdido, que no es poco.



Era la propia Sofía la que subía una foto del torso de su chico, que tras reencontrarse con él alucinaba con lo delgado que se había quedado: "-10 kilos", escribía sorprendida la ex gran hermana, y es que el cambio ha sido brutal: de tener unos pectorales, brazos y abdominales marcados, Kiko se ha quedado, como comúnmente se dice, 'en el chasis':

Sofía Suescun Instagram

Sin duda, la diferencia con sus fotos anteriores es espectacular:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Para Kiko, esta situación no es nada nueva, y aunque le gusta estar en forma, sabía que esto pasaría al irse al reality. Además, cuando estuvo en 'Supervivientes 2017' también perdió muchos kilos, ya que estuvo 84 días (quedó en 5º lugar) comiendo a base de arroz blanco y pescado, pero apenas tardó unos pocos meses en recupera su cuerpazo. Ahora le toca ponerse a tope con la 'operación bikini' si quiere llegar a las vacaciones de verano con su cuerpo cincelado de antes.

Expulsión por sorpresa

Kiko ha aguantado apenas un mes en 'Pesadilla en el paraíso', 4 semanas en las que ha estado continuamente nominado, y cree que eso le ha pasado factura: "Era de esperar. Llegaría el momento en el que ya se agotasen las fuerzas de la gente que me apoya", dijo al enterarse de su expulsión, y es que cree que la excesiva confianza del público en que se iba a salvar y que algunos de sus seguidores estarían hartos de tener que salvarle casa semana, ha hecho que muchos se 'bajen del carro', lo que le ha costado seguir en el programa.

Aún así, a Kiko ya le ha dado tiempo a tener peleas con José Antonio Avilés y enfrentamientos en plató con Albert Barranco o una gran bronca con Beatriz Trapote.

"No es que confíe mucho en mis posibilidades. Soy un personaje a veces polémico, no muy querido, otras veces muy querido... Pero estoy agradecido porque he llegado muy lejos. He estado las cuatro semanas nominado y el concurso tiene que continuar. Me alegro que se quede Tania y que siga disfrutando con todos los compañeros. Esto es un juego, me quedo con lo bonito y con que nos hemos reído un montón. Además, echo mucho de menos a mi pareja y estoy como loco por volver a casa. Esto es duro, hemos pasado hambre, frío... Somos buenas personas", añadió en su despedida, y reconoció que se iba con una espinita clavada por no haber llegado a ser capataz.