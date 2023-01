Maite Galdeano se emociona al recibir al nuevo integrante de 'Pesadilla en El Paraíso'. La segunda edición del reality, que servirá como enlace para 'Supervivientes' y la sexta temporada de 'La isla de las tentaciones', ya está en marcha y, si ya sabemos quiénes son los primeros nominados Kiko Jiménez y Begoña Gutiérrez, también ha recibido a un nuevo miembro en la granja gaditana. El nuevo integrante del formato del Mediaset sorprendió a todos y, sobre todo, a Maite Galdeano y Borja Estrada que fueron los que, sin saberlo, le dieron la bienvenida. Y es que ambos se encontraban en la colina cuando, de repente, vieron a un perro abandonado, y la de Navarra, que es muy gran amiga de los animales, no ha dudado en cogerlo tras llamarlo y que él se acercase de forma amistosa.

La madre de Sofía Suescun, con el perro en sus brazos, ha asegurado que su llegada a la granja de Cádiz es "un regalo de Dios" y lo ha bautizado como Toby incorporándole a su vida en el reality. Además, ha dicho que le recuerda a un perro suyo y ha comentado que el perro "dormirá" con ella.

Gtres

Las reacciones en la finca no se han hecho esperar. Tania Deniz, José Antonio Avilés y Begoña Gutiérrez estaban observando la bienvenida de Toby y han querido dedicarle unas palabras a Maite Galdeano. "Lo que me pasa con Maite es que ella es una persona absolutamente dominante, está llamando la atención continuamente de todo el mundo", expresaba Begoña. "Solo interpreta un papel cuando tiene una cámara delante".

Tania Deniz también ha opinado sobre la ex concursante de 'Gran Hermano' y su actitud con el nuevo miembro de 'Pesadilla en El Paraíso': "Tan animalista que es y no suelta ni al perro para que pasee", sentenciaba. Mientras tanto, la de Pamplona continuaba con su nuevo amigo Toby: "Qué suerte he tenido de encontrarte", concluía.