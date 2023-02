María Jesús Ruiz está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. Tras ser uno de los rostros habituales de los realities de Mediaset y ganar 'GH Dúo', actualmente, la Miss España 2004 vive alejada de la televisión y centrada en su tienda de moda online. La modelo y empresaria vive feliz en su Andújar natal, donde ha encontrado la estabilidad laboral y también sentimental junto a Curro, que comenzó siendo su Community Manager y acabó convirtiéndose en su pareja. Juntos llevan ya 4 años y su idea es pasar por el altar en 2023. "El otro día me dice Curro, '¿tú sabes que en el 2023 te vas a casar?'. ¿Ah, sí?, dije yo. Digo, 'pues me tendrás que avisar, ¿no?, porque yo tendré que comprarme un traje'. Y me dice, 'no te olvides de que yo ya me sé tu talla y me sé todas tus cosas'. Bueno, pues para que me haga una higiene facial o algo, que tú sabes que no me puedo presentar con una legaña. Y dice, 'tú no te preocupes porque te lo vas a encontrar todo porque a mí me gusta tal y como eres. Me gustas con la cara lavada, con la cara maquillada. Me gustas con legañas, con mocos en la cara’. Y eso es el amor", afirmaba la modelo emocionada a finales de 2022.

Una felicidad que se ha visto empañada por el bache de salud que vive Curro pero que ha unido aún más a la pareja. La empresaria ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen junto a su pareja, que se encuentra ingresado en el hospital. Aunque María Jesús no ha desvelado qué le pasa a Curro, todo parece indicar que el empresario habría sufrido un infarto. "Mi amor a lo grande, contigo he aprendido a Amar sin condiciones. Acabo de dejarte en el hospital y ya te echo de menos. Todo lo que sucede conviene y de lo malo hay que aprender siempre. Ahora iremos por la vida con muelles y saltando! Te amo por encima de todo", escribía la modelo. La frase "iremos por la vida con muelles y saltando" es la que ha provocado que muchas de sus seguidoras piensen que ha sido un infarto y que le habría puesto unos muelles en las arterias.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El post de María Jesús se ha llenado de mensajes de ánimo para la pareja y en los que desean una pronta recuperación para Curro. El creador de contenido digital es además diabético. "Volvemos a la guerra, no podrás conmigo una vez más voy a por ti con todo #diabetestipo2. No confundas mis días malos como una señal de debilidad. ¡Estos son, en realidad, los días en que estoy luchando contra la diabetes con todo lo que tengo!", escribó Curro junto a una imagen en las que mostraba su tratamiento.

Da la coincidencia de que Gil Silgado, ex de María Jesús Ruiz y padre de su hija mayor, también está ingresado por un fuerte dolor en el pecho. El empresario fue trasladado desde la prisión de Huelva, en la que cumple condena por un delito de alzamiento de bienes, al hospital Infanta Elena de la ciudad onubense, donde se recupera favorablemente.

12 americanas de mujer que combinan con todos tus looks Americana clásica negra Only amazon.es 59,99 € Comprar Americana de tweed botones Vila elcorteingles.es 69,99 € Comprar Americana beige manga recogida h&m hm.com.es 44,99 € Comprar Americana de efecto piel H&M hm.com.es 49,99 € Comprar Americana corta Vero Moda elcorteingles.es 59,99 € 29,99 € (50% de descuento) Comprar Americana de pana Cortefiel cortefiel.com 69,99 € 55,99 € (20% de descuento) Comprar Americana pata de gallo Vero Moda elcorteingles.es 59,99 € Comprar Americana traje Sfera elcorteingles.es 69,99 € Comprar Americana raya diplomática Lefties lefties.com 29,99 € Comprar Americana marrón Object cortefiel.com 89,99 € 71,99 € (20% de descuento) Comprar Americana blanca de tweed H&M hm.com.es 59,99 € Comprar Americana azul marino Vila cortefiel.com 59,99 € Comprar